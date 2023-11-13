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Спрос на специалистов в IT-сфере стремительно растёт, но профессионалов не хватает. Время получать новые знания
иллюстрация: pikist.com

Спрос на специалистов в IT-сфере стремительно растёт, но профессионалов не хватает. Время получать новые знания

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:29 13.11.2023

Запрос от компаний на специалистов IT-сферы в России (как, впрочем, и в мире в целом) растёт в прогрессии, отмечают специалисты. Ежемесячно на различных российских площадках по поиску сотрудников появляется порядка 100 тысяч вакансий такого рода. При этом резюме от представителей профессий информационной отрасли представлено в разы меньше. Более того, наблюдается явный дефицит по-настоящему квалифицированных кадров. Это связано с тем, что быстрое развитие технологий и появление новых областей IT, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и другие, требуют весьма специфических знаний и навыков. Поэтому компании часто сталкиваются с трудностями в поиске подходящих кандидатов, способных на практике показать свою состоятельность в профессии.

Но, как известно, спрос рождает предложения: с ростом востребованности IT-специальностей растёт и число желающих совершенствоваться в таких навыках. Хорошая новость здесь в том, что пропорционально растёт и количество предложений, связанных с образованием в сфере информационных технологий. Причём речь идёт как о фундаментальном обучении (университеты, институты), так и об онлайн-школах, ориентированных на подачу знаний по более или менее узким IT-направлениям. Так, только на агрегаторе онлайн-курсов KursHub представлены более 5000 платных и бесплатных обучающих курсов, в том числе с образовательными лицензиями, а значит — сертифицирующих своих выпускников.

Какие IT-профессии сегодня самые востребованные

Перечень наиболее востребованных IT-профессий включает:

Разработчики программного обеспечения:

  • Full-stack разработчики: специалисты, обладающие навыками как на стороне фронтенда, так и на стороне бэкенда приложений.
  • Front-end разработчики: специализирующиеся на создании пользовательского интерфейса и взаимодействии с пользователем.
  • Back-end разработчики: занимающиеся созданием серверной части веб-приложений и обеспечением их работоспособности.

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению:

  • Data Scientists (ученые по данным): анализ данных, построение моделей машинного обучения.
  • Machine Learning Engineers (инженеры машинного обучения): разработка и внедрение алгоритмов машинного обучения.

Специалисты по кибербезопасности:

  • Кибербезопасные аналитики и инженеры: обеспечение безопасности информационных систем и данных.

Специалисты по облачным технологиям (Cloud):

  • Cloud Architects (Архитекторы облака): разработка и внедрение архитектуры облачных решений.

Специалисты по анализу данных:

  • Data Analysts (Аналитики данных): обработка и анализ данных для выявления трендов и паттернов.

DevOps-инженеры:

  • DevOps Engineers: интеграция процессов разработки и операций для ускорения поставки программного обеспечения.

Специалисты по интернету вещей (IoT):

  • IoT Developers: разработка приложений и устройств, взаимодействующих с умными устройствами.

Специалисты по блокчейн-технологиям:

  • Blockchain Developers (Разработчики блокчейна): создание децентрализованных приложений и смарт-контрактов.

Перечень — не полный. IT-сфера — это сотни разнообразных специализаций, различной направленности и сложности.

Профессия в IT-сфере — а надо ли?

Специализации, обозначенные выше, отражают текущие тенденции в индустрии. Но! Каждый день «рождает» новые требования для реализации IT-проектов. И этот «маховик» будет активно раскручиваться на протяжение следующих нескольких лет, а скорее — десятилетий. Потому, отмечают специалисты, профессии в сфере информационных технологий на данный момент можно рассматриваться в числе самых перспективных. Причём ряд причин, позволяющих так думать, обширен.  Среди основных: 

  • как упоминалось ранее, в IT-сфере есть высокий спрос на квалифицированных специалистов. Это означает, что, при наличии соответствующих навыков, шансы найти работу высоки.
  • IT-сфера — это множество различных профессий, начиная от разработчиков программного обеспечения и заканчивая специалистами по кибербезопасности, аналитиками данных, архитекторами облачных решений и даже специалистами по искусственному интеллекту. Что дает возможность выбора сферы, соответствующей конкретным интересам.
  • IT-индустрия динамична, и есть возможность постоянно развиваться, повышая свою квалификацию. И! Карьерный рост может быть быстрым, особенно для тех, кто активно совершенствует профессиональные навыки.
  • многие IT-компании предоставляют гибкий график работы и возможность дистанционной работы, что может быть важным аспектом для многих людей.
  • работа в IT-сфере позволяет быть на переднем крае технологического прогресса и участвовать в создании новаторских решений.

Однако, стоит также отметить, что IT-индустрия может быть конкурентной, и необходимо постоянно «освежать» свои навыки. Здесь крайне важно, подчёркивают эксперты, выбирать профессиональную область, которая максимально интересна, и инвестировать усилия в обучение и профессиональное развитие.

Специалист в IT-сфере — пусть меня научат! 

Существует множество учебных ресурсов и учебных заведений, где можно получить образование и навыки в области IT. Вот несколько путей, которые можно рассматривать:

Университеты и технические институты:

  • многие университеты предлагают программы по информатике, программированию, инженерии компьютерных систем и другим связанным специальностям. Можно выбрать бакалавриат, магистратуру или даже аспирантуру в соответствующей области.

Онлайн-платформы для обучения:

  • множество онлайн-платформ предоставляют курсы и программы по IT-специальностям. Например, Coursera, edX, Udacity, Codecademy, Khan Academy и другие предлагают курсы по программированию, анализу данных, машинному обучению и многим другим областям.

Профессиональные курсы и тренинги:

  • существуют специализированные учебные центры и компании, предоставляющие интенсивные курсы по конкретным IT-навыкам. Примеры включают General Assembly, Le Wagon, Ironhack и др.

Самообразование:

  • многие успешные IT-специалисты начинали с самообразования. Есть множество бесплатных и доступных ресурсов в интернете, таких как Codecademy, freeCodeCamp, GitHub (для практики), Stack Overflow (для общения с сообществом) и др.

Сертификационные программы:

  • для некоторых специальностей важны профессиональные сертификаты. Например, Cisco, Microsoft, AWS предоставляют сертификации по сетевым технологиям, облачным вычислениям и т.д.

Выбор зависит от предпочтений, образовательного бэкграунда и того, каким образом удобнее учиться. Важно также заниматься практикой и участвовать в реальных проектах, чтобы применять полученные знания.

Работа в IT-сфере в России — цена вопроса

Заработная плата IT-специалистов в России значительно варьируется в зависимости от ряда факторов, таких как уровень опыта, квалификация, регион работы, размер компании и специализация. Ориентировочные средние зарплаты для некоторых IT-специальностей в Москве:

Разработчик программного обеспечения:

  • Junior (начальный уровень): от 60 000 до 100 000 рублей в месяц.
  • Middle (средний уровень): от 100 000 до 150 000 рублей в месяц.
  • Senior (высокий уровень): от 150 000 рублей и выше в месяц.

Системные администраторы:

  • Junior: от 60 000 до 90 000 рублей в месяц.
  • Middle: от 90 000 до 130 000 рублей в месяц.
  • Senior: от 130 000 рублей и выше в месяц.

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению:

  • Junior/Middle: от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.
  • Senior: от 120 000 рублей и выше в месяц.

Специалисты по кибербезопасности:

  • Junior/Middle: от 90 000 до 130 000 рублей в месяц.
  • Senior: от 130 000 рублей и выше в месяц.

Впрочем, говорят эксперты, это всего лишь приблизительные цифры. Эксперты подчёркивают, что чем «круче» специалист, тем больше его «ценник» и востребованность на рынке. По большому счёту, «потолка» в заработке в этом плане и нет. Тем более, с учётом того, что сфера развивается семимильными шагами, а задачи становятся всё сложнее — гении в IT точно нужны и работодатели готовы платить «за головы» по-настоящему много. Согласитесь, что это весьма серьёзный повод получить профессию… буквально… будущего. Тем более, направлений — великое число, а обучаться можно онлайн.

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