Спрос на специалистов в IT-сфере стремительно растёт, но профессионалов не хватает. Время получать новые знания

Запрос от компаний на специалистов IT-сферы в России (как, впрочем, и в мире в целом) растёт в прогрессии, отмечают специалисты. Ежемесячно на различных российских площадках по поиску сотрудников появляется порядка 100 тысяч вакансий такого рода. При этом резюме от представителей профессий информационной отрасли представлено в разы меньше. Более того, наблюдается явный дефицит по-настоящему квалифицированных кадров. Это связано с тем, что быстрое развитие технологий и появление новых областей IT, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и другие, требуют весьма специфических знаний и навыков. Поэтому компании часто сталкиваются с трудностями в поиске подходящих кандидатов, способных на практике показать свою состоятельность в профессии.
Но, как известно, спрос рождает предложения: с ростом востребованности IT-специальностей растёт и число желающих совершенствоваться в таких навыках. Хорошая новость здесь в том, что пропорционально растёт и количество предложений, связанных с образованием в сфере информационных технологий. Причём речь идёт как о фундаментальном обучении (университеты, институты), так и об онлайн-школах, ориентированных на подачу знаний по более или менее узким IT-направлениям. Так, только на агрегаторе онлайн-курсов KursHub представлены более 5000 платных и бесплатных обучающих курсов, в том числе с образовательными лицензиями, а значит — сертифицирующих своих выпускников.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
Какие IT-профессии сегодня самые востребованные
Перечень наиболее востребованных IT-профессий включает:
Разработчики программного обеспечения:
- Full-stack разработчики: специалисты, обладающие навыками как на стороне фронтенда, так и на стороне бэкенда приложений.
- Front-end разработчики: специализирующиеся на создании пользовательского интерфейса и взаимодействии с пользователем.
- Back-end разработчики: занимающиеся созданием серверной части веб-приложений и обеспечением их работоспособности.
Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению:
- Data Scientists (ученые по данным): анализ данных, построение моделей машинного обучения.
- Machine Learning Engineers (инженеры машинного обучения): разработка и внедрение алгоритмов машинного обучения.
Специалисты по кибербезопасности:
- Кибербезопасные аналитики и инженеры: обеспечение безопасности информационных систем и данных.
Специалисты по облачным технологиям (Cloud):
- Cloud Architects (Архитекторы облака): разработка и внедрение архитектуры облачных решений.
Специалисты по анализу данных:
- Data Analysts (Аналитики данных): обработка и анализ данных для выявления трендов и паттернов.
DevOps-инженеры:
- DevOps Engineers: интеграция процессов разработки и операций для ускорения поставки программного обеспечения.
Специалисты по интернету вещей (IoT):
- IoT Developers: разработка приложений и устройств, взаимодействующих с умными устройствами.
Специалисты по блокчейн-технологиям:
- Blockchain Developers (Разработчики блокчейна): создание децентрализованных приложений и смарт-контрактов.
Перечень — не полный. IT-сфера — это сотни разнообразных специализаций, различной направленности и сложности.
Профессия в IT-сфере — а надо ли?
Специализации, обозначенные выше, отражают текущие тенденции в индустрии. Но! Каждый день «рождает» новые требования для реализации IT-проектов. И этот «маховик» будет активно раскручиваться на протяжение следующих нескольких лет, а скорее — десятилетий. Потому, отмечают специалисты, профессии в сфере информационных технологий на данный момент можно рассматриваться в числе самых перспективных. Причём ряд причин, позволяющих так думать, обширен. Среди основных:
- как упоминалось ранее, в IT-сфере есть высокий спрос на квалифицированных специалистов. Это означает, что, при наличии соответствующих навыков, шансы найти работу высоки.
- IT-сфера — это множество различных профессий, начиная от разработчиков программного обеспечения и заканчивая специалистами по кибербезопасности, аналитиками данных, архитекторами облачных решений и даже специалистами по искусственному интеллекту. Что дает возможность выбора сферы, соответствующей конкретным интересам.
- IT-индустрия динамична, и есть возможность постоянно развиваться, повышая свою квалификацию. И! Карьерный рост может быть быстрым, особенно для тех, кто активно совершенствует профессиональные навыки.
- многие IT-компании предоставляют гибкий график работы и возможность дистанционной работы, что может быть важным аспектом для многих людей.
- работа в IT-сфере позволяет быть на переднем крае технологического прогресса и участвовать в создании новаторских решений.
Однако, стоит также отметить, что IT-индустрия может быть конкурентной, и необходимо постоянно «освежать» свои навыки. Здесь крайне важно, подчёркивают эксперты, выбирать профессиональную область, которая максимально интересна, и инвестировать усилия в обучение и профессиональное развитие.
Специалист в IT-сфере — пусть меня научат!
Существует множество учебных ресурсов и учебных заведений, где можно получить образование и навыки в области IT. Вот несколько путей, которые можно рассматривать:
Университеты и технические институты:
- многие университеты предлагают программы по информатике, программированию, инженерии компьютерных систем и другим связанным специальностям. Можно выбрать бакалавриат, магистратуру или даже аспирантуру в соответствующей области.
Онлайн-платформы для обучения:
- множество онлайн-платформ предоставляют курсы и программы по IT-специальностям. Например, Coursera, edX, Udacity, Codecademy, Khan Academy и другие предлагают курсы по программированию, анализу данных, машинному обучению и многим другим областям.
Профессиональные курсы и тренинги:
- существуют специализированные учебные центры и компании, предоставляющие интенсивные курсы по конкретным IT-навыкам. Примеры включают General Assembly, Le Wagon, Ironhack и др.
Самообразование:
- многие успешные IT-специалисты начинали с самообразования. Есть множество бесплатных и доступных ресурсов в интернете, таких как Codecademy, freeCodeCamp, GitHub (для практики), Stack Overflow (для общения с сообществом) и др.
Сертификационные программы:
- для некоторых специальностей важны профессиональные сертификаты. Например, Cisco, Microsoft, AWS предоставляют сертификации по сетевым технологиям, облачным вычислениям и т.д.
Выбор зависит от предпочтений, образовательного бэкграунда и того, каким образом удобнее учиться. Важно также заниматься практикой и участвовать в реальных проектах, чтобы применять полученные знания.
Работа в IT-сфере в России — цена вопроса
Заработная плата IT-специалистов в России значительно варьируется в зависимости от ряда факторов, таких как уровень опыта, квалификация, регион работы, размер компании и специализация. Ориентировочные средние зарплаты для некоторых IT-специальностей в Москве:
Разработчик программного обеспечения:
- Junior (начальный уровень): от 60 000 до 100 000 рублей в месяц.
- Middle (средний уровень): от 100 000 до 150 000 рублей в месяц.
- Senior (высокий уровень): от 150 000 рублей и выше в месяц.
Системные администраторы:
- Junior: от 60 000 до 90 000 рублей в месяц.
- Middle: от 90 000 до 130 000 рублей в месяц.
- Senior: от 130 000 рублей и выше в месяц.
Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению:
- Junior/Middle: от 80 000 до 120 000 рублей в месяц.
- Senior: от 120 000 рублей и выше в месяц.
Специалисты по кибербезопасности:
- Junior/Middle: от 90 000 до 130 000 рублей в месяц.
- Senior: от 130 000 рублей и выше в месяц.
Впрочем, говорят эксперты, это всего лишь приблизительные цифры. Эксперты подчёркивают, что чем «круче» специалист, тем больше его «ценник» и востребованность на рынке. По большому счёту, «потолка» в заработке в этом плане и нет. Тем более, с учётом того, что сфера развивается семимильными шагами, а задачи становятся всё сложнее — гении в IT точно нужны и работодатели готовы платить «за головы» по-настоящему много. Согласитесь, что это весьма серьёзный повод получить профессию… буквально… будущего. Тем более, направлений — великое число, а обучаться можно онлайн.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! 13.11.2023 С тегами: Крым и Россия
Больше по теме:
Эксперты опасаются «возрождения» хостелов-ночлежек из-за законопроекта о краткосрочной аренде жилья
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
13.11.2023
С тегами: Крым и Россия