Спрос на специалистов в IT-сфере стремительно растёт, но профессионалов не хватает. Время получать новые знания

Запрос от компаний на специалистов IT-сферы в России (как, впрочем, и в мире в целом) растёт в прогрессии, отмечают специалисты. Ежемесячно на различных российских площадках по поиску сотрудников появляется порядка 100 тысяч вакансий такого рода. При этом резюме от представителей профессий информационной отрасли представлено в разы меньше. Более того, наблюдается явный дефицит по-настоящему квалифицированных кадров. Это связано с тем, что быстрое развитие технологий и появление новых областей IT, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и другие, требуют весьма специфических знаний и навыков. Поэтому компании часто сталкиваются с трудностями в поиске подходящих кандидатов, способных на практике показать свою состоятельность в профессии.

Но, как известно, спрос рождает предложения: с ростом востребованности IT-специальностей растёт и число желающих совершенствоваться в таких навыках. Хорошая новость здесь в том, что пропорционально растёт и количество предложений, связанных с образованием в сфере информационных технологий. Причём речь идёт как о фундаментальном обучении (университеты, институты), так и об онлайн-школах, ориентированных на подачу знаний по более или менее узким IT-направлениям. Так, только на агрегаторе онлайн-курсов KursHub представлены более 5000 платных и бесплатных обучающих курсов, в том числе с образовательными лицензиями, а значит — сертифицирующих своих выпускников.

Какие IT-профессии сегодня самые востребованные

Перечень наиболее востребованных IT-профессий включает: