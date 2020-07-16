Спускалась на пляж «Под седлом», а попала в больницу. Случай в курортном поселке Орджоникидзе

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь женщине с травмой ноги в пгт. Орджоникидзе.

Накануне утром (в 7:35) в службу спасения поступило сообщение о том, что в курортном поселке Орджоникидзе (под Феодосией) женщина при спуске на пляж «Под седлом» повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может.

Спасатели оказали женщине первую помощь, провели иммобилизацию правого голеностопа и при помощи специальных носилок транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС по РК.

Женщина госпитализирована.