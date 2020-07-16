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Спускалась на пляж «Под седлом», а попала в больницу. Случай в курортном поселке Орджоникидзе
Фото: КРЫМ-СПАС

Спускалась на пляж «Под седлом», а попала в больницу. Случай в курортном поселке Орджоникидзе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:34 16.07.2020

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь женщине с травмой ноги в пгт. Орджоникидзе.

Накануне утром (в 7:35) в службу спасения поступило сообщение о том, что в курортном поселке Орджоникидзе (под Феодосией) женщина при спуске на пляж «Под седлом» повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может.

Спасатели оказали женщине первую помощь, провели  иммобилизацию правого голеностопа и при помощи специальных носилок  транспортировали пострадавшую  к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказали в МЧС по РК.

Женщина госпитализирована.

Спускалась на пляж «Под седлом», а попала в больницу. Случай в курортном поселке Орджоникидзе

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