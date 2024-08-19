Сравни: какую среднюю зарплату предлагают учителям в разных регионах России

Перед началом нового учебного года эксперты Авито Работы изучили средние зарплатные предложения для учителей за 2 квартал 2024 года и выяснили, сколько работодатели из регионов предлагают учителям с опытом работы до трех лет. Помимо столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там во 2 квартале 2024 года начинающим специалистам предлагали 60 000-120 000 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%). Республика Татарстан заняла третью позицию в списке со средним зарплатным предложением для учителей в 46 000-100 000 рублей в месяц (+12%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Четвертое место в списке отходит Тюменской области, в которой школьным педагогам в среднем предлагают порядка 46 000-95 000 рублей (+4%) в месяц при полной занятости. Пятерку регионов-лидеров замыкает Краснодарский край, в котором диапазон средних зарплатных предложений для учителей составил 50 000-90 000 (+17%).

Средняя предлагаемая зарплата для учителей в регионах*

Регион Диапазон средней предлагаемой заработной платы, полный день, руб., 2 квартал 2024 Изменение по сравнению со 2 квартал 2023 ХМАО 60 000-120 000 +8% Свердловская область 50 000-110 000 +7% Республика Татарстан 46 000-100 000 +12% Тюменская область 46 000-95 000 +4% Краснодарский край 50 000-90 000 +7% Республика Башкортостан 46 000-90 000 +17% Саратовская область 44 000-85 000 +3% Новосибирская область 50 000-80 000 +8% Ульяновская область 45 000-80 000 +26% Красноярский край 40 000-80 000 +9%

*Список составлен без учета Московской и Ленинградской областей

При этом больше всего во 2 квартале 2024 года спрос работодателей на учителей вырос в Оренбургской области (+72%), Ямало-Ненецком автономном округе (+49%) и Пермском крае (+37%).

Учитель — одна из важнейших профессий, которая остается востребованной на рынке труда. Вслед за ростом спроса на квалифицированные кадры в условиях дефицита растут и зарплатные предложения для специалистов. Уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата: на платформе мы видим вакансии, в которых работодатели предлагают сотрудникам до 200 000 рублей и выше. С развитием рынка сфера образования меняется, в ней появляются новые дисциплины, требующие квалифицированных сотрудников: например, робототехника, программирование, ментальная арифметика, — комментирует директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

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