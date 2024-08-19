Сравни: какую среднюю зарплату предлагают учителям в разных регионах России

Перед началом нового учебного года эксперты Авито Работы изучили средние зарплатные предложения для учителей за 2 квартал 2024 года и выяснили, сколько работодатели из регионов предлагают учителям с опытом работы до трех лет. Помимо столичного региона и Ленинградской области, абсолютным лидером по сумме средней предлагаемой зарплаты для учителей стал Ханты-Мансийский автономный округ. Там во 2 квартале 2024 года начинающим специалистам предлагали 60 000-120 000 рублей в месяц при полной занятости.
На втором месте — Свердловская область со средней предлагаемой зарплатой для учителей в 50 000-110 000 рублей в месяц (+7%). Республика Татарстан заняла третью позицию в списке со средним зарплатным предложением для учителей в 46 000-100 000 рублей в месяц (+12%), — отмечают в пресс-службе сервиса.
Четвертое место в списке отходит Тюменской области, в которой школьным педагогам в среднем предлагают порядка 46 000-95 000 рублей (+4%) в месяц при полной занятости. Пятерку регионов-лидеров замыкает Краснодарский край, в котором диапазон средних зарплатных предложений для учителей составил 50 000-90 000 (+17%).
|Средняя предлагаемая зарплата для учителей в регионах*
|Регион
|Диапазон средней предлагаемой заработной платы, полный день, руб., 2 квартал 2024
|Изменение по сравнению со 2 квартал 2023
|ХМАО
|60 000-120 000
|+8%
|Свердловская область
|50 000-110 000
|+7%
|Республика Татарстан
|46 000-100 000
|+12%
|Тюменская область
|46 000-95 000
|+4%
|Краснодарский край
|50 000-90 000
|+7%
|Республика Башкортостан
|46 000-90 000
|+17%
|Саратовская область
|44 000-85 000
|+3%
|Новосибирская область
|50 000-80 000
|+8%
|Ульяновская область
|45 000-80 000
|+26%
|Красноярский край
|40 000-80 000
|+9%
*Список составлен без учета Московской и Ленинградской областей
При этом больше всего во 2 квартале 2024 года спрос работодателей на учителей вырос в Оренбургской области (+72%), Ямало-Ненецком автономном округе (+49%) и Пермском крае (+37%).
Учитель — одна из важнейших профессий, которая остается востребованной на рынке труда. Вслед за ростом спроса на квалифицированные кадры в условиях дефицита растут и зарплатные предложения для специалистов. Уровень дохода учителей может значительно отличаться в зависимости от опыта, специальности и места работы кандидата: на платформе мы видим вакансии, в которых работодатели предлагают сотрудникам до 200 000 рублей и выше. С развитием рынка сфера образования меняется, в ней появляются новые дисциплины, требующие квалифицированных сотрудников: например, робототехника, программирование, ментальная арифметика, — комментирует директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
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