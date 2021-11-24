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Среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах. Увы, но и в Крыму
Фото: РИА Новости

Среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах. Увы, но и в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:53 24.11.2021

Среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 превышен в пяти регионах, сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым, — сказала она на совещании у Президента РФ.

По ее словам, количество регионов, по которым наблюдается повышение заболеваемости, существенно снизилось: по итогам 45-й недели было 33 региона, по итогам 44-й недели 61, по итогам 43-й, когда был пик заболеваемости, было 78 регионов.

Среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах. Увы, но и в Крыму

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