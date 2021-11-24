Среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах. Увы, но и в Крыму

Среднероссийский показатель заболеваемости COVID-19 превышен в пяти регионах, сообщила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым, — сказала она на совещании у Президента РФ.

По ее словам, количество регионов, по которым наблюдается повышение заболеваемости, существенно снизилось: по итогам 45-й недели было 33 региона, по итогам 44-й недели 61, по итогам 43-й, когда был пик заболеваемости, было 78 регионов.