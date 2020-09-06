Средний чек одной покупки российского туриста в Крыму – свыше двух тысяч рублей

Российские туристы в среднем тратили по картам 3 848 рублей за одну покупку на отечественных курортах, при этом отдых в Санкт-Петербурге был более расточительным (средний чек — свыше 4,5 тысяч рублей), а в Крыму — экономным (2 163 рубля — одна покупка). Это следует из исследования банка «Русский стандарт». Об этом пишут «Известия» .

В рамках исследования была изучена динамика продаж туристических путевок среди клиентов в мае-августе 2020 года. Так, туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили в северной столице больше, чем в остальных российских регионах.

Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов – 4 601 рубль, — подсчитали аналитики.

Наибольшим спросом у туристов пользовались курорты Краснодарского края, в среднем они тратили там по 2 732 рубля за одну покупку. Уточняется, что большинство туристов отправлялись в Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу на пляжный отдых. Среди них самый высокий средний чек трат по картам оказался в Сочи – 3 210 рублей. Средний чек в Анапе был 1 374 рубля, а в Абрау-Дюрсо – 1 614 рублей.

Средний чек одной покупки по картам в Крыму, втором по популярности среди российских туристов регионе, составил 2 163 рубля.

На третьем месте по спросу у россиян оказался отдых в Подмосковье, там в среднем тратили 4 160 рублей. Средний чек в Карелии, которая по популярности расположилась на четвертом месте, составил 2 654 рубля. Путешественники хотели увидеть острова Кижи и Валаам, водопад Кивач, Соловецкие острова и Рускеальский мраморный каньон, — отмечается в исследовании.

Путешествия на Алтай вошли в пятерку лидеров по спросу этим летом, в этом регионе средняя сумма одной покупки по картам составила 2967 рублей. Значительным спросом пользовались и поездки на озеро Байкал (как со стороны Сибири, так и Бурятии и Алтая) со средним чеком одной покупки по картам 2 870 рублей.

Специалисты также изучили динамику продаж туристических путевок среди клиентов банка в мае–августе текущего года. Так, чаще всего россияне отправлялись в Краснодарский край, на который пришлось 42% от всех отечественных туров.

На втором месте оказался Крым (23%), а на третьем — отдых в Подмосковье (15%). Также востребованными у россиян оказались туры в Карелию (7%) и на Алтай (5%).