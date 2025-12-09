Средняя загрузка крымских отелей и санаториев в летний период составила более 70%

Прямо сейчас:
09.12.2025

Средняя загрузка отелей и санаториев в летний период составила более 70%.Загрузка санаториев традиционно выше других средств размещения, по многим объектам, особенно тем, которые работают по социальным программам она достигает 100% по году. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках VI Национального конгресса экспорта медицинских услуг в региональной сессии «Лучшие практики медицинского туризма России» на научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения» в Москве.

В Крыму круглогодично оздоравливают льготные категории граждан из 55 регионов России от Запорожской области до Чукотки в том числе по семейным и детским программам. За 2025 год санатории приняли более 110 тыс. льготных граждан РФ, — сообщил министр. 

Сегодня санаторно-курортное лечение – преобладающее круглогодичное направление туризма в Крыму. За здоровьем сюда едут 57% путешественников. Причём не только люди зрелого возраста, но и молодёжь. По результатам анкетирования Минкурортов Крыма, более недели в Крыму провели 77% туристов: у 42% туристов продолжительность отдыха составила 8-14 дней. Ради санаторно-курортных услуг туристы приезжают на отдых на более длительный срок.

Если говорить о Крыме, то у нас достаточно большие возможности, чтобы вернуть региону статус всероссийской здравницы. Практически неисчерпаемый запас природных лечебных ресурсов дает возможность активно развивать действующие и создавать новые бальнеологические курорты. Идет работа по привлечению инвесторов к строительству санаториев, реновации советских здравниц, созданию питьевых галерей с минеральными источниками, — отметил Сергей Ганзий. 

Он также заметил, что у Республики Крым большой потенциал в развитии медицинского туризма. В России спросом у медицинских туристов пользуются:

  • офтальмология
  • онкология
  • травматология и ортопедия (протезирование коленного и тазобедренных суставов)
  • сердечно — сосудистая хирургия
  • имплантология и протезирование зубов
  • дерматология
  • реабилитация.
В Республике Крым развиваются все эти направления. Отдельно министр отметил развитие нейрохирургического направления на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства в Ялте, где проводятся уникальные операции, которые ранее не выполнялись в регионе. А также работу на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского медико-биологического кластера, который включает в себя:

  • многопрофильную клиническую больницу, оказывающую услуги высотехнологичной роботизированной хирургии;
  • научно-исследовательскую лабораторию, оборудованную для исследований в области клеточных технологий;
  • научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации».

Министр заключил, что нынешний санаторно-курортный комплекс Крыма – это большая индустрия здоровья, ориентированная на применении разнообразных природных лечебных ресурсов, не уступающих по своей эффективности популярным мировым курортам.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

