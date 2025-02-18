Средства от перевыполнения доходной части бюджета РК в первом полугодии 2025 года направят на развитие здравоохранения

Среди прочего, Сергей Аксёнов дал поручение Министерству финансов РК направить средства, образующиеся в результате перевыполнения доходной части бюджета республики в первом полугодии 2025 года, на развитие системы здравоохранения.

В ходе встречи с главным врачом ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» Бекиром Сеферовым Сергей Аксёнов поставил общую с ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России» задачу повысить уровень и качество взаимодействия.

Министерству здравоохранения РК вместе с руководством онкодиспансера и филиала ФМБА в Крыму нужно выверить и оптимизировать совместную работу так, чтобы потенциальные бюрократические преграды не мешали крымчанам получать оперативное и качественное лечение и диагностику, – заявил Глава республики.

Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время планируется закрыть вопрос с закупкой необходимого медоборудования в республиканский онкодиспансер, включая переносное диагностическое оборудование, хирургические стойки, КТ-планировщик.

Помимо этого, для ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» будет приобретен новый рентген-аппарат. В ближайшее время будет решен вопрос и с другим недостающим медицинским оборудованием для учреждения, а также с лифтом в приемном покое.

На данные цели будут выделены средства, полученные от перевыполнения бюджетного плана республики за первое полугодие текущего года.

Главный врач Симферопольской больницы скорой медпомощи Алексей Калиниченко отметил нехватку в учреждении операционных медсестер и анестезиологов. При этом проблема дефицита младшего медицинского персонала закрывается с помощью привлечения к работе студентов. Сергей Аксёнов, в свою очередь, призвал искать и другие варианты решения кадровой проблемы, выразив готовность оказать все необходимое по этому направлению содействие.

О нехватке среднего медицинского персонала – в частности анестезистов – сообщила главный врач ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Валентина Фурсова. Сергей Аксёнов поручил Министерству здравоохранения РК совместно с руководителем больницы найти выход из ситуации, в том числе в части перераспределения нагрузки и оплаты труда.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым