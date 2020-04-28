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Срок действия свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья для молодых семей продлён

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:44 28.04.2020

Срок действия свидетельств продлен с 7 месяцев до 9 месяцев с даты выдачи, указанной в нем. Срок представления свидетельства в банк увеличен с 1 месяца до 3 месяцев со дня его выдачи.

Положения настоящего Постановления применяются в отношении свидетельств, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня его вступления в силу.

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 589 «О продлении сроков, определенных приложением N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Источник: КонсультантПлюс

Срок действия свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья для молодых семей продлён

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