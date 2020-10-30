Срок для сообщения юрлицом и ИП об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений в регистрирующий орган увеличен

Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического лица и индивидуального предпринимателя сообщать регистрирующему органу об изменении сведений, содержащихся в реестре. Срок, в течение которого названные лица обязаны сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих дней до семи рабочих дней.
Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган самостоятельно вносит сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, — отмечают специалисты.
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