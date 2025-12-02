Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сроки уплаты налогов за жильё истекли. Чего ждать тем, кто денежку в казну так и не отправил
Новости Республики
Сроки уплаты налогов за жильё истекли. Чего ждать тем, кто денежку в казну так и не отправил
фото: Japan's Fireworks / Shutterstock.com

Сроки уплаты налогов за жильё истекли. Чего ждать тем, кто денежку в казну так и не отправил

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 02.12.2025

Срок уплаты имущественных налогов для физлиц истёк 1 декабря, напомнили в Федеральной налоговой службе. Со 2 декабря тем, кто своевременно не уплатил налоги, начнут начислять пени. Речь идёт про налог на недвижимость, земельный налог и другие налоги на имущество физлиц.

Уплатить имущественные налоги можно личном кабинете на сайте «Госуслуги» либо в личном кабинете налогоплательщика, а также в некоторых МФЦ «Мои документы» и в банках.

В ФНС предупреждают, что со 2 декабря на сумму долга начисляются пени, а в будущем задолженность могут взыскать в принудительном порядке и списать сумму долга с банковских счетов собственника.

Все владельцы недвижимости ежегодно должны платить налоги на недвижимость. Это касается собственников квартир, частных домов, гаражей, земельных участков. При этом не имеет значения, пользуется ли собственник объектом.

Узнайте больше:  29 ноября – день апостола Матвея. Ветродуй. Дома не свистите!

Сумма налога на имущество рассчитывается по формуле, которая учитывает величину налоговой ставки. Ставка налога зависит от кадастровой цены объекта и его размера. В разных регионах ставка налога отличается. К примеру, в Москве при ставка кадастровой стоимости квартиры до 10 млн рублей ставка имущественного налога составляет 0,1%.

Земельный налог относится к отдельной категории. Владельцы участков также должны уплатить налог до 1 декабря. Ставка земельного налога составляет от 0,3% до 1,5% в зависимости от категории земель, их расположения и вида разрешённого использования.

источник: ЦИАН

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.