Сроки уплаты налогов за жильё истекли. Чего ждать тем, кто денежку в казну так и не отправил

Уплатить имущественные налоги можно личном кабинете на сайте «Госуслуги» либо в личном кабинете налогоплательщика, а также в некоторых МФЦ «Мои документы» и в банках.

В ФНС предупреждают, что со 2 декабря на сумму долга начисляются пени, а в будущем задолженность могут взыскать в принудительном порядке и списать сумму долга с банковских счетов собственника.

Все владельцы недвижимости ежегодно должны платить налоги на недвижимость. Это касается собственников квартир, частных домов, гаражей, земельных участков. При этом не имеет значения, пользуется ли собственник объектом.

Сумма налога на имущество рассчитывается по формуле, которая учитывает величину налоговой ставки. Ставка налога зависит от кадастровой цены объекта и его размера. В разных регионах ставка налога отличается. К примеру, в Москве при ставка кадастровой стоимости квартиры до 10 млн рублей ставка имущественного налога составляет 0,1%.

Земельный налог относится к отдельной категории. Владельцы участков также должны уплатить налог до 1 декабря. Ставка земельного налога составляет от 0,3% до 1,5% в зависимости от категории земель, их расположения и вида разрешённого использования.

источник: ЦИАН