Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Стали известны даты проведения турнира по мини-футболу (футзалу) «Арсеналъ-Azov Cup 2021»

crimeapress_news

Стали известны даты проведения турнира по мини-футболу (футзалу) "Арсеналъ-Azov Cup 2021"
фото: vk.com/azov_cup

Стали известны даты проведения турнира по мини-футболу (футзалу) «Арсеналъ-Azov Cup 2021»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:37 16.11.2020

Краснодарская краевая любительская футбольная лига определилась с датами проведения Всероссийского турнира по мини-футболу (футзалу) «Арсеналъ-Azov Cup 2021».

С 8 по 13 июня следующего года на турнире сыграют женские и детские команды, с 15 по 20 июня – мужские коллективы. По предварительной информации, соревнования вновь пройдут на базе спорткомплекса «Олимп» в станице Голубицкой Краснодарского края. Организаторы соревнований очень надеются, что ситуация с COVID-19 нормализуется и не помешает проведению турнира, — отмечает «Крымский спорт».

Azov Cup – один из самых популярных в России мини-футбольных любительских турниров, на него съезжаются аматорские (но по сути – полупрофессиональные) коллективы не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья. С нынешнего года титульным спонсором турнира является «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ».

С 2017 года постоянными участниками Azov Cup являются ведущие команды футзальной «Арсеналъ Лиги Крыма». Лучшего результата из наших земляков в 2018 году добилась «Ронда» из Аграрного (Симферополь), ставшая серебряным призером соревнований.

Стали известны даты проведения турнира по мини-футболу (футзалу) "Арсеналъ-Azov Cup 2021"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.