Стали известны даты проведения турнира по мини-футболу (футзалу) «Арсеналъ-Azov Cup 2021»

Краснодарская краевая любительская футбольная лига определилась с датами проведения Всероссийского турнира по мини-футболу (футзалу) «Арсеналъ-Azov Cup 2021».

С 8 по 13 июня следующего года на турнире сыграют женские и детские команды, с 15 по 20 июня – мужские коллективы. По предварительной информации, соревнования вновь пройдут на базе спорткомплекса «Олимп» в станице Голубицкой Краснодарского края. Организаторы соревнований очень надеются, что ситуация с COVID-19 нормализуется и не помешает проведению турнира, — отмечает «Крымский спорт».

Azov Cup – один из самых популярных в России мини-футбольных любительских турниров, на него съезжаются аматорские (но по сути – полупрофессиональные) коллективы не только из нашей страны, но и из ближнего зарубежья. С нынешнего года титульным спонсором турнира является «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ».

С 2017 года постоянными участниками Azov Cup являются ведущие команды футзальной «Арсеналъ Лиги Крыма». Лучшего результата из наших земляков в 2018 году добилась «Ронда» из Аграрного (Симферополь), ставшая серебряным призером соревнований.