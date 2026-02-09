Стало известно имя миллионера новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Крыма

1 января 2026 года состоялся главный лотерейный тираж «Русского лото» — «Новогодний миллиард». По итогам розыгрыша главный приз в размере 1 млрд рублей впервые разделили сразу трое участников: двое выиграли по 333 333 333 рубля, а еще один 333 333 833 рубля — дополнительные 500 рублей он выиграл в последующих турах розыгрыша. В стране также появились один обладатель приза в 100 млн рублей и 98 новых лотерейных миллионеров. Одним из победителей-миллионеров стала жительница Республики Крым Зинаида О.* Подаренный лотерейный билет на 1707-й тираж принес ее семье выигрыш в размере 1 000 000 рублей.

На праздничный тираж «Русского лото» нам подарили конверт с шестью лотерейными билетами. Вечером 1 января мы с мужем решили проверить результаты розыгрыша. Когда увидели миллион, мы были в приятном шоке, несколько раз все проверяли и пересматривали трансляцию розыгрыша, — с улыбкой рассказывает победительница.

Зинаида работает менеджером по продажам автозапчастей. Семья живет возле моря и любит проводить время на природе. Выигрыш супруги решили потратить на погашение кредита, который был взят на приобретение автомобиля.

Отметим, что в Республике Крым было приобретено 144 410 билетов «Новогоднего миллиарда»-2026 от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными. Суммарно 1 января 2026 года жители региона выиграли 31 800 380 рублей. При этом двое счастливчиков из Республики Крым стали обладателями призов по 1 млн рублей, в том числе и Зинаида.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда»-2026 выигрышными стали 14 748 754 билета, а всего в праздничном тираже было разыграно 4 247 063 723 рубля — это новый абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских государственных лотерей. Помимо трех мультимиллионеров из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей, поделивших поровну приз в размере 1 млрд рублей, в стране появились обладатель приза в 100 млн рублей из Липецкой области и еще 98 лотерейных миллионеров из самых разных уголков страны. Еще 78 счастливчиков закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 2 приза по миллиону. Каждый из них стал обладателем 25 641 рубля.

* Фото публикуется с разрешения победительницы. По просьбе победительницы ее фамилия не публикуется.

источник: пресс-служба «Столото»

