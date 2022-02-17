Станьте самозанятыми: ФНС призывает сдавать квартиры в аренду на легальных основаниях

Самозанятые, отмечают в ФНС, смогут воспользоваться специальным налоговым режимом, позволяющим легально сдавать квартиру на максимально удобных условиях. Проект «Налог на профессиональный доход» действует на территории всей страны. Новый налоговый режим имеет ряд преимуществ:

ставка налога на профессиональный доход при сдаче в наем жилья составит 4% (в случае сдачи жилья физическому лицу) или 6% (в случае сдачи жилья юридическому лицу или ИП). Напомним, ставка НДФЛ установлена в размере 13%;

можно получить налоговый вычет на уплату налога в размере 10 тыс. рублей. Благодаря этому на первоначальном этапе ставка налога снижается до 3 и 4%;

не нужно представлять отчетность;

не нужно платить налог при отсутствии дохода за налоговый период.

В рамках специального налогового режима все взаимодействие с налоговыми органами, в том числе регистрация в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, происходит в режиме онлайн через мобильное приложение «Мой налог».

Госслужащие также могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход от сдачи квартир в аренду.

Собственники квартир, зарегистрированные в качестве самозанятых, вызывают больше доверия у арендаторов. Это помогает им быстрее сдать недвижимость внаем, — подчёркивают в ведомстве.

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