Старая-новая схема мошенничества на маркетплейсах: покупай больше, деньги «вернут». История из Севастополя

Сразу три жительницы Севастополя за минувшие сутки попались на уловку онлайн-мошенников. «Схема» связана с возможностью дополнительного заработка на маркетплейсах. Вроде и «схема» не нова… а работает…

Жертвами распространённой схемы стали три жительницы Севастополя в возрасте 29, 31 и 59 лет, которые подыскали в мессенджере объявления о быстром и высоком заработке на маркетплейсе. Мошенники предложили им приобретать товары в указанном ими Интернет-магазине, якобы чтобы поднять его рейтинг, а взамен пообещали возвращать не только деньги за покупку, но и процент от затраченной суммы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Поверив аферистам, потерпевшие перечислили интернет-мошенникам в общей сложности 274 тысячи рублей. Когда вложения с обещанными процентами не вернулись, дамы поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Запомните: предложения заработка на маркетплейсе путём поднятия рейтинга – это мошенничество! Лёгкий и быстрый заработок, требующий вложения ваших денег – это всегда обман, — напомнили в полиции Севастополя.