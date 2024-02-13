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Старая-новая схема мошенничества на маркетплейсах: покупай больше, деньги «вернут». История из Севастополя
Конечно, мошенники - те еще психологи, играют на человеческих слабостях... Об одной из них напоминают герои мультфильма "Остров сокровищ", СССР, Киевнаучфильм, 1988. Реж. Д.Черкасский

Старая-новая схема мошенничества на маркетплейсах: покупай больше, деньги «вернут». История из Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:29 13.02.2024

Сразу три жительницы Севастополя за минувшие сутки попались на уловку онлайн-мошенников. «Схема» связана с возможностью дополнительного заработка на маркетплейсах. Вроде и «схема» не нова… а работает…

Жертвами распространённой схемы стали три жительницы Севастополя в возрасте 29, 31 и 59 лет, которые подыскали в мессенджере объявления о быстром и высоком заработке на маркетплейсе. Мошенники предложили им приобретать товары в указанном ими Интернет-магазине, якобы чтобы поднять его рейтинг, а взамен пообещали возвращать не только деньги за покупку, но и процент от затраченной суммы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Поверив аферистам, потерпевшие перечислили интернет-мошенникам в общей сложности 274 тысячи рублей. Когда вложения с обещанными процентами не вернулись, дамы поняли, что их обманули и обратились в полицию.

Запомните: предложения заработка на маркетплейсе путём поднятия рейтинга – это мошенничество! Лёгкий и быстрый заработок, требующий вложения ваших денег – это всегда обман, — напомнили в полиции Севастополя.

 

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