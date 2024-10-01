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Старость - не приговор: главный крымский невролог о трех главных составляющих активного долголетия
фото: pikist.com

Старость — не приговор: главный крымский невролог о трех главных составляющих активного долголетия

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:39 01.10.2024

1 октября ежегодно отмечается Международный день пожилых людей. Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Республики Крым Лариса Корсунская рассказала о трех главных составляющих активного долголетия.

По словам специалиста, на протяжении многих веков человечество считало, что старость – это болезнь.

Senectus morbus est, что в переводе с латинского означает: старость – это неизлечимая болезнь. Так полагали люди многие тысячелетия. Но за последние десятилетия в сознании населения произошел переворот. Мы пришли к тому, что должны стремиться к успешной, счастливой и активной старости. И самое главное, что все это в наших руках, — цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения РК профессора. 

Первая составляющая активного долголетия – это физическое здоровье. Для того, чтобы предупредить болезни, которые могут наступить в пожилом возрасте, важно регулярное прохождение диспансеризации и постоянный контроль своего здоровья.

Начиная со средних лет, нужно регулярно посещать поликлинику, к которой вы прикреплены, в профилактических целях. Таким образом можно избежать в старости серьезных заболеваний — таких как сахарный диабет, болезни сердца, онкологические процессы, артериальная гипертензия, которая влияет на многие заболевание в пожилом возрасте, а также на состояние когнитивных способностей, — отмечает Лариса Корсунская. 

Вторая составляющая – это социализация и активность в обществе, общение с людьми.

Если пожилой человек остается один на один со своей старостью, он начинает болеть. У него нарушается эмоциональное состояние, возникает депрессия, нарушается сон, пропадает ощущение востребованности и нужности. И, к огромному сожалению, это тоже приводит к снижению качества жизни в пожилом возрасте, — пояснила врач. 

Третий фактор, позволяющий продлить активное долголетие, это когнитивные способности – сохранность памяти, мышления и интеллекта.

В пожилом возрасте нужно находить возможность получать информацию и общаться. Хорошо, если человек начинает интересоваться происходящим в стране или мире, начинает искать интересные какие-либо факты, возможно, смотреть какие-то новинки – спектакли или фильмы. Общаться с друзьями или родственниками в интернете – это, конечно, хорошо, но ничто не заменит живое общение, — говорит специалист. 

Также главный крымский невролог подчеркивает важность поддержания физической активности. Самый простой способ – ежедневная ходьба в умеренном темпе. Гиподинамия, то есть отсутствие сбалансированной физической активности, у людей пожилого возраста ускоряет процессы старения и усугубляет течение многих заболеваний, ассоциированных с возрастом. Можно подобрать такой вид активности, который будет в радость – например, прогулка с собакой, танцы, игры с внуками, прогулки с близкими.

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Среди факторов, негативно влияющих на здоровье человека и провоцирующих развитие заболеваний в пожилом возрасте, врач также назвала вредные привычки. Например, курение является одним из серьезнейших факторов риска развития болезней кровообращения.

Курение — доказанный фактор риска инсульта и инфаркта, поэтому курить нужно бросать, и чем раньше, тем лучше. Исследования показывают, что если пациент бросил курить до 50 лет, то есть, до того момента, когда он приходит к естественным процессам старения организма, то он может избежать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с употреблением никотина, — резюмирует Лариса Корсунская. 

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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