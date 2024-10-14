Стартовал четвёртый набор на проект «Кадровая платформа организаторов здравоохранения». Крымчан приглашают к участию

Сообщество объединяет управленцев отрасли здравоохранения из 5 стран и 89 регионов России. Проект даёт уникальную возможность общения с единомышленниками, обмена опытом и идеями, получения консультаций коллег и экспертов. Участники смогут прокачать свои навыки и знания по организации и информатизации здравоохранения, экономике, юриспруденции, управлению персоналом для медицинских организаций.

За три года реализации проект показал свою востребованность и результативность и насчитывает 3 тыс. человек. В новый набор приглашаются настоящие и будущие организаторы здравоохранения. Для участия в отборе необходимо заполнить заявку на сайте http://platforma-orgzdrav.ru/ в срок до 11.11.2024.

Миссия проекта – сформировать команду вдохновленных лидеров, способных принимать важные стратегические решения, содействовать инновациям и эффективно управлять сложными проектами.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК