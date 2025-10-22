Стартовал конкурс «Профессиональный юрист» в Крыму и Севастополе! Выбирайте свой регион — и выигрывайте отдых на двоих!﻿

Это ваш шанс не только проверить знания и поучаствовать в масштабном профессиональном нетворкинге, но и получить ценные призы:

1 место — отдых на двоих в одном из лучших отелей Крыма.

2 место — экскурсия по винодельне с дегустацией.

3 место — ужин на двоих в ресторане.

И всё это — абсолютно бесплатно!

Номинации для участников:

Гражданско-правовая.

Уголовно-правовая.

Государственно-правовая.

Гражданско-правовая среди студентов.

Уголовно-правовая среди студентов.

Государственно-правовая среди студентов.

Участие засчитывается Адвокатской палатой вашего региона как повышение квалификации — от 3 до 15 часов практики!

Как принять участие?

1. Пройдите простую регистрацию по ссылке:

— Для участников из Севастополя: (forms.yandex.ru/u/68d289d7…)

— Для участников из Крыма: (forms.yandex.ru/u/68d24424…)

2. После регистрации откроется возможность пройти тестирование 1-го тура.

3. Выполните задания теста.

источник: Нотариальная палата города Севастополя