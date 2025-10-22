Прямо сейчас:
Стартовал конкурс «Профессиональный юрист» в Крыму и Севастополе! Выбирайте свой регион — и выигрывайте отдых на двоих!﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 16:41 22.10.2025

Это ваш шанс не только проверить знания и поучаствовать в масштабном профессиональном нетворкинге, но и получить ценные призы:

1 место — отдых на двоих в одном из лучших отелей Крыма.
2 место — экскурсия по винодельне с дегустацией.
3 место — ужин на двоих в ресторане.

И всё это — абсолютно бесплатно!

Номинации для участников:

Гражданско-правовая.
Уголовно-правовая.
Государственно-правовая.
Гражданско-правовая среди студентов.
Уголовно-правовая среди студентов.
Государственно-правовая среди студентов.

Участие засчитывается Адвокатской палатой вашего региона как повышение квалификации — от 3 до 15 часов практики!

Как принять участие?

1. Пройдите простую регистрацию по ссылке:
— Для участников из Севастополя: (forms.yandex.ru/u/68d289d7…)
— Для участников из Крыма: (forms.yandex.ru/u/68d24424…)
2. После регистрации откроется возможность пройти тестирование 1-го тура.
3. Выполните задания теста.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 10

