Стартовал очередной заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» «Я люблю тебя, Россия!»

Фестиваль, названный в честь писателя-романтика Александра Грина, зародился на вятской земле в далеких 80-х годах. Ежегодно в Кировской области в третьи выходные июля на крутом берегу реки Быстрицы вырастает целый палаточный город, где собираются любители душевной песни и активного отдыха.
С 2010 года Гринландия стала круглогодичным проектом, в рамках которого проводятся заочные конкурсы песен, стихов, видеороликов и сочинений. Заочные конкурсы Гринландии находят все больший отклик у талантливых авторов исполнителей со всей России и наших соотечественников, живущих за рубежом. Такие конкурсы позволяют проявить себя творческим людям вне зависимости от места проживания. В прошлом году в заочном конкурсе Гринландии приняло участие более 5500 человек.
Организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук, уверен, что секрет притягательности «Гринландии» в ее искренности и любви к Родине:
У каждого русского человека слово «Родина» отзывается в душе, — говорит Олег Валенчук. — Каждый из нас знает цену этого слова. Россия — страна с богатейшей культурой и великим наследием, страна, на благо которой трудились наши предки, и которую мы храним и защищаем от врагов. О России написано немало стихов и песен. И все они, от русской классики до современной поэзии, пронизаны гордостью, теплотой и любовью. Мы ждем от поэтов и музыкантов новых произведений о любви и верности, патриотизме и семейных ценностях, нашей общей истории и Русском мире.
Заочный конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Автор слов и музыки»;
- «Автор музыки»;
- «Автор слов»;
- «Поэт»;
- «Исполнитель»;
- «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».
В этом году в программу включены также специальные номинации:
- «Видеоклип»;
- «Социальный видеоролик».
2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, поэтому, впервые оргкомитет «Гринландии» в этом году ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли».
Заявки на заочный конкурс принимаются с 15 января по 30 апреля 2024. По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. 30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы в размере 20000 рублей и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который в этом году пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на поляне у села Башарово. Каждый участник конкурса получит диплом, участие в конкурсе бесплатное.
Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Всероссийского заочного конкурса «Я люблю тебя, Россия!»: https://yalta.rk.gov.ru/documents/279a48bb-ef91-42ef-a0fc-fe6902ac9cd0
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С тегами: конкурсы в Крыму