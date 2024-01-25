Стартовал очередной заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» «Я люблю тебя, Россия!»

Заочный конкурс проводится по следующим номинациям:

«Автор слов и музыки»;

«Автор музыки»;

«Автор слов»;

«Поэт»;

«Исполнитель»;

«Дуэт, ансамбль, хор, коллектив».

В этом году в программу включены также специальные номинации:

«Видеоклип»;

«Социальный видеоролик».

2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, поэтому, впервые оргкомитет «Гринландии» в этом году ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли».

Заявки на заочный конкурс принимаются с 15 января по 30 апреля 2024. По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. 30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы в размере 20000 рублей и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который в этом году пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на поляне у села Башарово. Каждый участник конкурса получит диплом, участие в конкурсе бесплатное.

Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Всероссийского заочного конкурса «Я люблю тебя, Россия!»: https://yalta.rk.gov.ru/documents/279a48bb-ef91-42ef-a0fc-fe6902ac9cd0