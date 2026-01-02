Стартовал прием заявок для участия в республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Ежегодная Акция учреждена Государственным Советом Республики Крым в 2016 году и проводится совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы.

Акция «Признание года» на протяжении многих лет является престижной республиканской премией, награды которой высоко ценятся в отрасли и подчеркивают профессионализм и мастерство работников, внесших значительный вклад в развитие санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым.

Номинантами Акции могут стать организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, других сферах экономического комплекса Республики Крым согласно номинациям: