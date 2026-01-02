Прямо сейчас:
Стартовал прием заявок для участия в республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:47 02.01.2026

С 12 января по 01 марта 2026 года будет осуществляться приём заявок на участие в X республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года».

Ежегодная Акция учреждена Государственным Советом Республики Крым в 2016 году и проводится совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы.

Акция «Признание года» на протяжении многих лет является престижной республиканской премией, награды которой высоко ценятся в отрасли и подчеркивают профессионализм и мастерство работников, внесших значительный вклад в развитие санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым.

Номинантами Акции могут стать организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, других сферах экономического комплекса Республики Крым согласно номинациям:

1. «Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;

2. «Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;

3. «Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды»;

4. «Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды»;

5. «Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды»;

Узнайте больше:  Крым достиг докризисных показателей 2019 года в сфере туризма

6. «Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд»;

7. «Лучшее средство размещения без категории»;

8. «Лучшее туристское предприятие»;

9. «Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма»;

10. «Лучший пляж»;

11. «Лучший объект общественного питания»;

12. «Лучший объект показа или развлечения»»;

13. «Лучший врач санаторно-курортной сферы»;

14. «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы»;

15.  «Лучший работник службы приема и размещения»;

16. «Лучшая горничная»;

17. «Лучший повар»;

18. «Лучший официант»;

19. «Лучший матрос-спасатель»;

20. «Лучший экскурсовод»;

21. «Лучшее событийное мероприятие»;

22. «Лучший объект туризма, доступный для всех»;

23. «Специальная номинация».

Для участия в Акции участники направляют в Государственный Совет Республики Крым заявку (согласно Положению об акции) с прилагаемыми документами и материалами.

Заявки принимаются с 12 января по 01 марта 2026 года по адресу: г. Симферополь, ул. Екатерининская, 18, каб. 429, тел.: (3652) 27-46-46 (Комитет Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму).

Подведение итогов Акции и торжественное награждение победителей с вручением специальных дипломов, памятных символов и подарков состоится в апреле-мае 2026 года.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

