Стартовал прием заявок на участие в республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Номинантами Акции могут стать организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, в других сферах экономического комплекса Республики Крым, достигшие высоких результатов по итогам 2024 года согласно следующим номинациям:
1.«Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;
2.«Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;
3. «Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды»;
4. «Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды»;
5. «Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды»;
6. «Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд»;
7. «Лучшее туристское предприятие»;
8. «Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма»;
9. «Лучший пляж»;
10. «Лучший объект общественного питания»;
11. «Лучший объект показа или развлечения»»;
12. «Лучший врач санаторно-курортной сферы»;
13. «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы»;
14. «Лучший работник службы приема и размещения»;
15. «Лучшая горничная»;
16. «Лучший повар»;
17. «Лучший официант»;
18. «Лучший экскурсовод»;
19. «Лучшее событийное мероприятие»;
20. «Лучший объект туризма, доступный для всех»;
21. «Специальная номинация».
Для участия в Акции участники направляют в Государственный Совет Республики Крым заявку с прилагаемыми документами и материалами. С положением об акции в сфере курортов и туризма «Признание года», требованиями к участникам можно ознакомиться по ссылке
Заявки принимаются с 09 января по 01 марта 2025 года по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18.тел. +7 (3652) 544 – 301, Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту, каб. 406.
Подведение итогов Акции и торжественное награждение победителей с вручением специальных дипломов, памятных символов и подарков состоится в апреле 2025 года.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический