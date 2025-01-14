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Стартовал прием заявок на участие в республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года»
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Стартовал прием заявок на участие в республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:03 14.01.2025

До  1 марта 2025 года открыт приём заявок на участие в IX республиканской Акции в сфере курортов и туризма «Признание года».Ежегодная Акция учреждена Государственным Советом Республики Крым в 2016 году и проводится совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым с целью содействия развитию санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым, повышения эффективности работы предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и качества обслуживания туристов, роста профессионализма и творческой инициативы работников данной сферы. Акция «Признание года» на протяжении многих лет является престижной премией, награды которой высоко ценятся в отрасли и подчеркивают профессионализм и мастерство работников, внесших значительный вклад в развитие санаторно-курортной и туристской сферы Республики Крым.

Номинантами Акции могут стать организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в санаторно-курортной и туристской сфере, сфере общественного питания, культуры и организации развлечений, в других сферах экономического комплекса Республики Крым, достигшие высоких результатов по итогам 2024 года согласно следующим номинациям:

1.«Лучший объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;

2.«Лучший детский объект санаторно-курортного лечения или оздоровления»;

3. «Лучший гостиничный комплекс категории 3 звезды»;

4. «Лучший гостиничный комплекс категории 4 звезды»;

5. «Лучший гостиничный комплекс категории 1–2 звезды»;

6. «Лучший гостиничный комплекс категории 5 звезд»;

7. «Лучшее туристское предприятие»;

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8. «Лучший объект аграрного, сельского или экологического туризма»;

9. «Лучший пляж»;

10. «Лучший объект общественного питания»;

11. «Лучший объект показа или развлечения»»;

12. «Лучший врач санаторно-курортной сферы»;

13. «Лучший медицинский работник среднего звена санаторно-курортной сферы»;

14. «Лучший работник службы приема и размещения»;

15. «Лучшая горничная»;

16. «Лучший повар»;

17. «Лучший официант»;

18. «Лучший экскурсовод»;

19. «Лучшее событийное мероприятие»;

20. «Лучший объект туризма, доступный для всех»;

21. «Специальная номинация».

Для участия в Акции участники направляют в Государственный Совет Республики Крым заявку с прилагаемыми документами и материалами. С положением об акции в сфере курортов и туризма «Признание года», требованиями к участникам можно ознакомиться по ссылке

Заявки принимаются с 09 января по 01 марта 2025 года по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 18.тел. +7 (3652) 544 – 301, Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту, каб. 406.

Подведение итогов Акции и торжественное награждение победителей с вручением специальных дипломов, памятных символов и подарков состоится в апреле 2025 года.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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