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Стартовал приём заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма

Стартовал приём заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 14:42 16.01.2025

Начался приём заявок на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области туризма. К участию приглашаются представители индустрии гостеприимства с проектами, успешно реализованными на практике.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, премии присуждаются ежегодно за достижения в области туризма, реализацию наиболее эффективных инновационных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, объектов туриндустрии, продвижению турпродуктов, привлечению интереса граждан к материальным и духовным ценностям России.

Побороться за победу можно в восьми номинациях:

  • лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;
  • лучший проект по развитию социального туризма;
  • лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;
  • лучший инновационный проект в области туризма;
  • лучший проект по развитию гостиничной индустрии;
  • лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;
  • лучшая научная разработка (исследование) в сфере туризма;
  • лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).

Выдвигаемые работы должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приёма заявок.

Работы, материалы и документы соискатели премий должны предоставить не позднее 1 марта 2025 года. Порядок их предоставления и другую необходимую информацию можно найти на сайте министерства здесь.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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