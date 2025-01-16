Стартовал приём заявок на соискание премии Правительства Российской Федерации в области туризма

лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма;

лучший проект по развитию социального туризма;

лучший инвестиционный проект по развитию объектов туристской индустрии;

лучший инновационный проект в области туризма;

лучший проект по развитию гостиничной индустрии;

лучший проект в области профессионального образования в сфере туризма;

лучшая научная разработка (исследование) в сфере туризма;

лучший проект по продвижению туристских продуктов Российской Федерации, направленных на популяризацию внутреннего и международного туризма (пропаганда туристских ресурсов региона, путеводитель, интернет-сайт и другое).

Выдвигаемые работы должны быть реализованы на практике не менее чем за год до начала приёма заявок.

Работы, материалы и документы соискатели премий должны предоставить не позднее 1 марта 2025 года. Порядок их предоставления и другую необходимую информацию можно найти на сайте министерства здесь.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК