Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

«Точка старта»;

«Масштаб»;

«Дети в спорте»;

«Трансформация в спорте»;

«Безграничные возможности»;

«Корпоративный спорт»;

«Спортивный туризм»;

«Медиа».

По итогам конкурсного отбора члены экспертной комиссии определят обладателя Гран-при в один миллион рублей и победителей в каждой номинации, которые получат на развитие своих проектов по 300 тысяч рублей.

Также авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательным программам по спортивному менеджменту. А для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.