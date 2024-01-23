Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Принять участие могут граждане Российской Федерации от 18 лет, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты. Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на https://тывигре.рф/
Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
- «Точка старта»;
- «Масштаб»;
- «Дети в спорте»;
- «Трансформация в спорте»;
- «Безграничные возможности»;
- «Корпоративный спорт»;
- «Спортивный туризм»;
- «Медиа».
По итогам конкурсного отбора члены экспертной комиссии определят обладателя Гран-при в один миллион рублей и победителей в каждой номинации, которые получат на развитие своих проектов по 300 тысяч рублей.
Также авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательным программам по спортивному менеджменту. А для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.
Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.
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С тегами: Крым и Россия