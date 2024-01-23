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Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 20:20 23.01.2024

Принять участие могут граждане Российской Федерации от 18 лет, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты. Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на https://тывигре.рф/

 Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:

  • «Точка старта»;
  • «Масштаб»;
  • «Дети в спорте»;
  • «Трансформация в спорте»;
  • «Безграничные возможности»;
  • «Корпоративный спорт»;
  • «Спортивный туризм»;
  • «Медиа».

По итогам конкурсного отбора члены экспертной комиссии определят обладателя Гран-при в один миллион рублей и победителей в каждой номинации, которые получат на развитие своих проектов по 300 тысяч рублей.

Узнайте больше:  Крымчан приглашают принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени»

Также авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательным программам по спортивному менеджменту. А для 25 проектов, прошедших в финал, предусмотрена образовательная программа по оформлению презентаций и публичным выступлениям.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.

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