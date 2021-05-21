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Стартовала благотворительная акция «Мой бизнес помогает». Севастопольцев приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:28 21.05.2021

Севастопольские предприниматели могут принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Мой бизнес помогает» с 20 по 31 мая, организованной Минэкономразвития России и приуроченной к международному Дню защиты детей.

Севастополь поддерживает эту замечательную акцию: в Центре «Мой Бизнес» будет организован сбор безвозмездной помощи детям, оказавшимися в трудной ситуации. Наша цель — дать новый импульс развитию культуры благотворительности, вовлечь как можно больше людей в добрые дела, создать условия для новых форм сотрудничества некоммерческих организаций и бизнеса, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра «Мой бизнес» города Наталию Борисову.

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут все желающие. Для этого надо принести в Центр «Мой бизнес» предметы для творчества, канцелярские товары, подгузники,  детское питание, обувь и средства гигиены.

Адрес Центра:

  • проспект Октябрьской революции, 42-Б корпус 6
  • телефон горячей линии: +7(8692)22-92-92

Стартовала благотворительная акция «Мой бизнес помогает». Севастопольцев приглашают к участию

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