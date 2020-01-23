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им. 200-летия Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Стартовала реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:43 23.01.2020

Реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя будет проводить Крымская компания «Асгард», зарекомендовавшая себя при реконструкции стадиона «Таврия» в Симферополе. С подрядчиком заключен контракт на 1,6 млрд рублей.

Проектной документацией предусмотрено  строительство в два этапа.  Первый этап – это строительство универсального стадиона, который будет оборудован теннисными кортами, волейбольными площадками, с трибуной на две тысячи  мест, и парковкой на 400 машин. На территории также будет произведено озеленение и благоустройство. Вторым этапом – на месте демонтажа старой чаши бассейна предусмотрено строительство здания крытого бассейна длиной 50 метров, с 10 метровой вышкой для прыжков в воду. Здание бассейна также предусматривает высокотехнологичный реабилитационный Центр, и бытовые помещения для сотрудников и спортсменов – раздевалки, душевые, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

Заявка на третий этап реконструкции, который включает в себя строительство крытого бассейна для водного поло, также подана.  Кроме того, отмечают специалисты, в новый спортивный кластер войдут еще два объекта: здание крытого катка с искусственным льдом, а также физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения, по различным дисциплинам.

Стартовала реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя

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