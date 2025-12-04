Стартовала традиционная акция «Теплый год в подарок»: «Севтеплоэнерго» дарит тепло на целый год

«Севтеплоэнерго» в восьмой раз проводит акцию «Теплый год в подарок». С 1 по 20 декабря 2025 года все абоненты, полностью оплатившие текущие счета за отопление и горячую воду, а также погасившие имеющуюся задолженность, автоматически становятся участниками розыгрыша.

По итогам акции, которые будут подведены до 1 февраля 2026 года, десять севастопольцев получат ценный приз — подарочный сертификат на сумму 15 тысяч рублей. Приз позволит победителям существенно сэкономить на коммунальных платежах в течение следующих 12 месяцев. Отмечу, что с каждым годом участников акции становится больше: например, уже в прошлом году в ней участвовало более 100 тысяч абонентов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя финансового директора «Севтеплоэнерго» Евгения Сухенко.

Ознакомиться с полными условиями участия, а также задать вопросы можно в социальных сетях «Севтеплоэнерго» или по бесплатному многоканальному телефону 8 800 777 00 19. Предприятие напоминает: чтобы стать участником, важно не только внести плату за текущий период, но и полностью рассчитаться по всем имеющимся долгам до 20 декабря включительно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя