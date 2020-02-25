Стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

С 25 апреля оператор железнодорожных перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» откроет новые маршруты. На поездах «Таврия» можно будет добраться в Симферополь и обратно из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Уже стартовали предварительные продажи билетов. Их можно приобрести в железнодорожных кассах, на сайте перевозчика и в мобильном приложении «ГСЭ Билеты».

Тарифы — сопоставимыми с «московскими» и «питерскими». Так билет на поезд № 551 «Мурманск – Симферополь» (общее время в пути 93 часа 10 минут) стоит от 5 826 рублей (купе), плацкартное место – чуть дешевле – 5 126 рублей.

Билет на поезд № 142 «Екатеринбург – Симферополь» в купе обойдется в 5 177 рублей, в плацкарте – 4 551 рубль. Дешевое поезд № 525 «Кисловодск – Симферополь»: купейный билет можно приобрести за 2 446 рублей, в плацкартном вагоне – за 1 630 рублей.

В «Гранд Сервис Экспресс» также сообщили, что после запуска поездов «Санкт-Петербург – Севастополь» и «Москва – Симферополь» (декабрь 2019 года) пассажирами фирменных «Таврий» уже стали более 170 тысяч человек. Эти данные подтвердили в ФГУП «Крымская железная дорога».

С момента открытия движения количество проданных проездных документов по всем кассам… 172 728 билетов, из них в кассах ФГУП «КЖД» 27 065 билетов, – сообщили железнодорожники.

На поезд №7/8 сообщением «Санкт-Петербург – Севастополь» за прошедшие два месяца продано примерно одинаковое количество билетов в направлении Крыма и из него (по 43 тысячи билетов), на поезд №27/28 «Москва – Симферополь» больше продано билетов в направлении Крыма (более 47 тысяч), в направлении из Крыма – более 38,5 тысячи билетов.

Что же касается «новых поездов», уточняется, что поезд «Мурманск – Симферополь» будет курсировать один раз в девять дней через Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку, Арзамас, Пензу и Ростов-на-Дону. Первый состав выйдет в 19 часов 25 апреля из Мурманска. Путь до столицы Крыма займет 93 часа 10 минут.

Поезд «Екатеринбург – Симферополь» будет ходить несколько раз в неделю, но разными ветками: северной (через Казань, Канаш, Саранск, Пензу — 64 часа 15 минут в пути) и южной (через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград — 67 часов 35 минут). Первый состав отправится в 22 часа 35 минут 25 апреля из Екатеринбурга (через Самару).

Поезд «Кисловодск – Симферополь» будет ходить два раза в неделю. Он пройдет маршрут за 21 час 40 минут через Пятигорск, Минеральные Воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин и Краснодар. Первый состав отправится из Кисловодска в 12 часов 50 минут 29 апреля.