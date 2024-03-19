Стартовало Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства. В Крыму тоже

По словам Премьер-министра Крыма, основная задача федерального проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым