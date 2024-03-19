Стартовало Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства. В Крыму тоже

15 марта стартовало Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства, которое проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Голосование продлится до 30 апреля включительно. Участвовать могут жители Крыма старше 14 лет. В каждом из городов к голосованию представлено не менее трёх общественных территорий. Вся подробная информация о них, а также об объектах, реализованных в предыдущие годы, представлена на сайте https://91.gorodsreda.ru/completed-wins Территории, набравшие большинство голосов, благоустроят в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, основная задача федерального проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: благоустройство Крыма