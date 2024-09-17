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Стартует сезон НХЛ 2024-2025. Главные фавориты названы, от вратарей будет зависеть многое
фото: pikist.com

Стартует сезон НХЛ 2024-2025. Главные фавориты названы, от вратарей будет зависеть многое

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 20:31 17.09.2024

Сезон НХЛ 2024-2025 стартует 4 октября 2024 года матчами Global Series в Праге (Чехия), где сыграют «Баффало Сейбрз» и «Нью-Джерси Девилз». Это событие знаменует начало нового сезона, который обещает, говорят эксперты, быть захватывающим. Североамериканская часть сезона начнется 9 октября с ярких матчей, таких как игра между Нью-Йорк Рейнджерс и Питтсбург Пингвинз, а также встреча Вегас Голден Найтс и Колорадо Эвеланш.

Кроме того, важными событиями станут:

  • 4 Nations Face-Off в феврале 2025 года, заменяющий традиционный Матч всех звезд, где сборные США, Канады, Финляндии и Швеции сразятся между собой.
  • Зимняя классика НХЛ 31 декабря 2024 года на стадионе Wrigley Field в Чикаго.
  • Стадионная серия НХЛ 1 марта 2025 года в Коламбусе, Огайо.

Регулярный сезон завершится 17 апреля 2025 года, а плей-офф начнется 19 апреля​ 2025 года. Это, конечно, отдалённые перспективы, однако и аналитики, и букмекеры https://wellbet.ru/menyu-bk/bukmekery-s-vysokimi-koyefficientami/ уже активно «вангуют»: заявляют, что в перечне главных фаворитов на победу в Кубке Стенли значатся — Эдмонтон Ойлерз, Флорида Пантерз и Даллас Старз.

Эдмонтон считают фаворитом благодаря яркому дуэту Коннора МакДэвида и Леона Драйзайтля, а также улучшенной игре вратаря Стюарта Скиннера. Флорида Пантерз, выигравшие Кубок в 2024 году, тоже находятся среди лидеров, но их позиции чуть слабее​.

Великолепная пятёрка и вратарь…

В продолжение вратарской темы: эксперты подчёркивают, игроки, стоящих в воротах в этом сезоне NHL, играют ключевую роль в определении шансов команд на успех. Несколько заметных фигур среди вратарей, на которых специалисты призывают обратить особе внимание:

Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс):

  • один из лучших вратарей лиги, многократный кандидат на приз Везины. Хеллебайк известен своей стабильностью и большим количеством сейвов. Он остается ключевым игроком в системе «Джетс» и может стать основой для успеха команды в новом сезоне​.

Стюарт Скиннер (Эдмонтон Ойлерз):

  • после впечатляющего выступления в плей-офф 2024 года, Скиннер рассматривается как одна из сильных сторон «Ойлерз». Его прогресс может быть решающим фактором для успеха команды в борьбе за Кубок Стэнли​.

Сергей Бобровский (Флорида Пантерз):

  • Бобровский, двукратный обладатель Везина Трофи, помог «Флориде» завоевать Кубок Стэнли в 2024 году. Его стабильная и опытная игра продолжает оставаться одним из ключевых факторов успеха команды​.

Вратари этих команд имеют значительное влияние на результаты матчей — подчёркивают хоккейные эксперты. И это точно не тенденция современности. Так было всегда. Когда речь заходит о лучших хоккейных вратарях за всю историю, сразу вспоминаются несколько легендарных имен, оставивших огромный след в игре и судьбах их команд. В частности:

Владислав Третьяк (СССР):

  • эра: 1970-е и 1980-е годы.
  • трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), десятикратный чемпион мира.
  • легенда советского хоккея, Третьяк был известен своей невероятной ловкостью и тактическим мастерством. Его величайший момент — «Чудо на льду» на Олимпиаде 1980 года, когда сборная СССР сенсационно уступила США, но Третьяк остается культовой фигурой, особенно в Европе.

Доминик Гашек (Чехия):

  • эра: 1990-е и 2000-е годы.
  • двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Детройт Ред Уингз», шестиразовый обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ).
  • Гашек известен своей уникальной манерой игры, неординарными спасениями и гибкостью. Один из лучших вратарей в истории НХЛ, он также привел сборную Чехии к золоту Олимпиады 1998 года.

Патрик Руа (Канада):

  • эра: 1980-е и 2000-е годы.
  • трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трижды получал «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф.
  • Патрик Руа часто считается первооткрывателем позиции «баттерфляй», которая впоследствии стала стандартом для большинства вратарей. Его способность играть в напряженных матчах делает его легендой НХЛ.

Жак Плант (Канада):

  • эра: 1950-е и 1960-е годы.
  • семикратный обладатель Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
  • Плант вошел в историю как первый вратарь, начавший использовать маску в игре. Это радикально изменило подход к вратарской защите, а его новаторская тактика игры вне ворот сделала его предтечей современных вратарских стилей.

Кен Драйден (Канада):

  • эра: 1970-е годы.
  • шестикратный обладатель Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», обладатель «Конн Смайт Трофи».
  • несмотря на относительно короткую карьеру, Драйден был не только эффективным вратарем, но и символом спокойствия и уверенности в воротах. Его рекорды и победы говорят сами за себя.

Мартин Бродёр (Канада):

  • эра: 1990-е и 2010-е годы.
  • трехкратный обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилс», обладатель четырех «Везина Трофи».
  • один из самых продуктивных вратарей в истории, Бродёр выделяется своими рекордами по количеству побед и «сухарей» в НХЛ. Его игра с клюшкой за воротами также сделала его уникальным вратарем.

Эти игроки символизируют разные эпохи хоккея и внесли огромный вклад в развитие этой позиции. Конечно, список можно дополнить многими другими великими вратарями, но эти имена чаще всего оказываются в центре внимания, когда речь идет о лучших из лучших.

Хороший вратарь = победа команды? 

В хоккее вратарь, действительно, может оказать значительное влияние на исход матча. Потому аналитики тщательно «разбирают» возможности голкиперов, а букмекеры это учитывают при выставлении коэффициентов на игры. Роль вратаря в хоккее настолько велика, что его форма, опыт и текущая игровая динамика часто оказывают большее влияние на исход игры, чем действия других игроков. Так, акцент ставится на:

Класс и опыт вратаря:

  • вратари топ-уровня, такие как Патрик Руа, Доминик Гашек или Мартин Бродёр в их время, могут быть решающим фактором в победах команды. Такие игроки часто «вытаскивают» матчи даже против сильных соперников.

Текущая форма:

  • если, например, ведущий вратарь получил травму или просто отдыхает, а на лед выходит резервист с менее внушительными показателями, это может серьезно изменить ставки команды на успех.

Травмы и усталость:

  • вратари, как и все игроки, подвержены травмам, которые могут снизить их эффективность. Если вратарь восстанавливается после травмы или играет с повреждением, риск пропущенных шайб выше.
  • кроме того, усталость тоже важна. Например, если вратарь играл подряд несколько матчей, его физическое и ментальное состояние может ухудшиться, что увеличивает вероятность ошибок.

Статистика против конкретных команд:

  • некоторые вратари могут иметь особенно хорошие или плохие показатели против определенных команд. Такая статистику учитывается, если, например, вратарь стабильно удачно играет против определенного соперника, или наоборот, часто проигрывает конкретной команде.
  • также важен стиль игры команды-соперника. Например, если команда делает ставку на быстрые атаки и множество бросков, это может оказаться сложным для вратаря, если он не силен в таких ситуациях.

Индивидуальные показатели вратарей:

  • статистика, такая как процент отраженных бросков, количество «сухих матчей», и среднее количество пропущенных шайб за игру, анализируется аналитиками и букмекерами. Чем выше показатели вратаря, тем ниже коэффициенты на команду.

Психологический фактор:

  • вратари играют под колоссальным давлением, и их психологическая устойчивость может сильно влиять на исход матчей.
  • также есть понятие «хот-хэнд», когда вратарь находится на пике формы и его успехи могут увеличить коэффициенты на победу команды.

Таким образом, говорят специалисты, вратарь — это ключевой фактор в предсказаниях исхода хоккейных матчей. Его форма, психологическое состояние и даже соперники напрямую влияют на выставляемые коэффициенты. В матчах, где играет топовый вратарь, или в случаях, когда основной вратарь заменяется, внимание экспертов к этой позиции особенно велико.

Вратари сезона NHL 2024-2025

В сезоне NHL 2024-2025 сразу несколько вратарей выделяются как настоящие звезды и играют ключевую роль для своих команд:

  • Игорь Шестёркин из New York Rangers считается одним из лучших вратарей лиги. После завоевания «Везины» в 2021-2022 годах, он продолжает показывать высокий уровень игры и стабильно помогает своей команде оставаться в числе лидеров.
  • Илья Сорокин из New York Islanders также демонстрирует впечатляющую игру. В прошлом сезоне он лидировал по числу «сухих» матчей (шесть) и показывал отличные статистики по сейвам. Хотя «Айлендерс» не всегда дают ему должную поддержку в нападении, он неизменно вытягивает свою команду за счет надежности в воротах.
  • Юусе Сарос из Nashville Predators отличается своей физической выносливостью и регулярно проводит больше матчей, чем большинство других вратарей. Его способность справляться с большим количеством бросков делает его одним из самых надежных игроков в этой позиции.
  • Джейк Оттингер из Dallas Stars — молодой вратарь, который уже успел зарекомендовать себя. Его работа в плей-офф прошлого сезона оставила большое впечатление, и в этом году ожидается, что он продолжит развиваться.

Также в числе лучших вратарей можно отметить Коннора Хеллебайка из Winnipeg Jets и Сергея Бобровского из Florida Panthers — оба стабильно показывают высокий уровень игры.

Каждая из этих команд в значительной степени полагается на своих голкиперов, отмечают как аналитики, так и букмекеры https://wellbet.ru/menyu-bk/bukmekerskie-kontory-mira/, что подчеркивает важность сильной игры вратаря в хоккее, особенно когда речь идет о плей-офф и решающих моментах сезона.

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