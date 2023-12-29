Статистика: 91,1% таксистов знают, что безаварийные водители платят за ОСАГО меньше аварийных

«Комсомольская правда» провела в декабре опрос автомобилистов, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в системе ОСАГО. В целом, несмотря на западные санкции, трудности с поставками автозапчастей и общую инфляцию, страховщикам, кажется, удалось сдержать рост цен на обязательную «автогражданку». Большинство автомобилистов, прошедших опрос Комсомолки, отметили, что стоимость ОСАГО для них за последний год «не изменилась или изменилась несущественно» (33,8%) или «выросла менее чем на 3 тыс. рублей» (40%). И почти у 7% отвечавших – уменьшилась.

На вопрос, «Считаете ли вы, что институт ОСАГО развивается в правильном направлении?», в котором можно было отметить несколько вариантов ответов, большая часть респондентов ответили, что видят и поддерживают позитивные изменения. Так, 34,4% респондентов ответили, что «купить полис ОСАГО становится проще», 27,5% отметили, что им нравится развитие электронных сервисов (приложения страховых компаний, возможность покупки электронного полиса, возможность оформить ДТП по Европротоколу со смартфона и т. д.). При этом 37,8% согласились, что полностью согласны с индивидуализацией тарифов, так как не хотят переплачивать за лихачей.

Что касается самих лихачей, то, как известно, одним из самых аварийных сегментов остается таски. По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), частота спровоцированных автомобилями такси ДТП почти в семь раз больше, чем аналогичный показатель в целом по РФ. Водители такси регулярно жалуются на дороговизну ОСАГО, хотя статистика РСА свидетельствует, что даже с учетом аварийности этого сегмента, средняя премия страховщиков по договорам ОСАГО для такси составляет около 26 тысяч рублей. При этом 63,3% владельцев и водителей такси хорошо знают, что безаварийные водители платят за полис ОСАГО меньше аварийных, что-то слышали про это – 27,8%. Но на их поведении на дороге это, к сожалению, не отражается. Только 9% таксистов не знают про скидки на ОСАГО за безаварийное вождение.

Напомним, что максимальная скидка за безаварийную езду по ОСАГО с апреля 2022 года составляет 54%. Такую скидку в третьем квартале 2023 года имели 34%. Всего же ту или иную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за аналогичный период имели 93% российских водителей.

По данным опроса, не знают, что такое коэффициент «бонус-малус» (КБМ), который показывает, как часто водитель становился виновником ДТП, 28% российских автомобилистов. Напомним, что КБМ устанавливается ежегодно 1 апреля для каждого водителя индивидуально в диапазоне от 0,46 до 3,92. Проверить его можно на официальном сайте РСА. Важно также понимать, что для полисов ОСАГО с ограничением по списку водителей стоимость рассчитывается, по Указанию Банка России, с применением наибольшего значения КБМ среди указанных водителей. Точно так же учитывается коэффициент возраста и стажа.

Напоследок отметим, что 70% автовладельцев уверены, что введенные в 2022 году общественные обсуждения справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, помогают сделать процедуру расчета стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачной. Не согласны с этим только 5% опрошенных. Остальные затруднились с ответом. К слову, средняя выплата по ОСАГО на фоне волатильности курсов валют, трудностей с поставками запчастей и ростом их стоимости, а также общей инфляции росла практически весь год, а в октябре 2023 года даже пробила 100 тыс. рублей, составив 100 698 рублей.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»