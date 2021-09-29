Статистика: длительность деловых поездок растет, глубина бронирования увеличивается. Как восстанавливается бизнес-тревел

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По данным экспертов, увеличилось число поездок длительностью от трёх дней, а также всё больше билетов теперь оформляется не впритык к дате вылета или отъезда, а с запасом. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки. И более чем в полтора раза выросла доля билетов, оформленных более чем за две недели. Средний чек по оформленным билетам для деловых поездок за год вырос на почти на 17% и составляет 8 728 рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Глубина бронирования и сроки поездок
Глубина бронирования билетов для деловых поездок остается низкой, но мы видим, что этой осенью сократилась доля тех, кто оформляет билеты за 0-3 дня до командировки. Осенью 2020 года за такой срок бронировалось почти 62% билетов, а сейчас — около 50%. То есть можно утверждать, что часть клиентов стали оформлять билеты с чуть большим запасом по времени. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки. И более чем в полтора раза выросла доля билетов, оформленных более чем за две недели. Это говорит о том, что компании почувствовали уверенность.
Как изменилась глубина бронирования билетов для командировок
|За сколько дней до поездки оформляется билет
|Доля таких бронирований, осень-2020
|Доля таких бронирований, осень-2021
|0-3 дня
|61,7%
|50,3%
|4-7 дней
|21,5%
|23,7%
|8-14 дней
|10,6%
|15,1%
|Более 2 недель
|6,2%
|10,9%
Несмотря на позитивную тенденцию по увеличению глубины бронирования, пандемия все еще остается сдерживающим фактором для восстановления сегмента бизнес-тревел. Из-за высоких показателей заболеваемости в разных регионах до последнего момента остается высокий уровень неопределенности, в любой момент может заболеть один из участников деловой поездки, могут появиться новые ограничения в регионе. Поэтому сейчас очень востребована услуга предварительного бронирования авиабилетов, которую предлагает Туту.ру. Эта опция добавляет гибкости при планировании и упрощает процедуру согласования деловой поездки.
Как изменилась длительность командировок (при перелётах)
|Длительность командировки
|Доля таких бронирований, осень-2020
|Доля таких бронирований, осень-2021
|0 дней
|10,3%
|9,6%
|1 день
|18,3%
|12,1%
|2 дня
|21,4%
|17,7%
|3 дня
|16,3%
|20,1%
|4 дня
|11,2%
|13%
|5-10 дней
|16%
|21%
|Более 10 дней
|6,5%
|6,5%
Также можно отметить увеличение длительности командировок. По сравнению с прошлым годом клиенты Туту Командировок стали чаще оформлять билеты для деловых поездок, которые длятся от трех до десяти дней.
Доля деловых поездок «одним днем» у авиапутешественников сократилась с 10,3% до 9,6%, а у тех, кто ездит в командировки на поездах — с 24,5% до 18,1%.
Как изменилась длительность командировок (при поездке на поезде)
|Длительность командировки
|Доля таких бронирований, осень-2020
|Доля таких бронирований, осень-2021
|0 дней
|24,5%
|18,1%
|1 день
|29,5%
|24,2%
|2 дня
|15,8%
|21,6%
|3 дня
|10%
|14,1%
|4 дня
|10,8%
|7%
|5-10 дней
|7,4%
|10,5%
|Более 10 дней
|2%
|4,5%
Куда чаще всего отправляются в командировки
По данным Туту Командировок, больше всего деловых поездок в 2021 году совершается в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск.
Топ-10 направлений по России для деловых поездок в 2021 году
|Город назначения
|Доля в бронированиях
|Москва
|27,8%
|Санкт-Петербург
|11,3%
|Екатеринбург
|2,7%
|Нижний Новгород
|2%
|Краснодар
|1,9%
|Казань
|1,9%
|Новосибирск
|1,8%
|Тюмень
|1,6%
|Сочи
|1,6%
|Красноярск
|1,6%
Прогноз по восстановлению рынка бизнес-тревел
По оценкам экспертов Туту Командировок, в целом бизнес-тревел сегмент еще не восстановился до уровня 2019 года. При позитивном сценарии, в котором не будет новых потрясений, полное восстановление произойдёт в течение трех лет, считают аналитики Туту.ру. При этом 15-20% мероприятий и встреч ушли в онлайн и, скорее всего, не вернутся, и это один из сдерживающих факторов, который мешает сегменту восстанавливаться.
Быстрее всего восстанавливаются компании, которые работают в онлайн-сегменте. «По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число бронирований билетов для деловых поездок через сервис «Туту Командировки» выросло на 60%. Причем бронирования авиабилетов в сегменте делового туризма восстанавливаются быстрее, чем бронирования ж/д билетов. В сегменте авиабилетов у нас рост на 85%, а в сегменте ж/д билетов — почти в полтора раза. Отметим, что у нас темпы восстановления превышают среднерыночные, так как «Туту Командировки» — это молодой сервис, и для нас естественен быстрый рост сейчас. Кроме того, наше преимущество в том, что мы полностью работаем онлайн. Сервисы, которые сосредоточены на развитии в онлайн-формате, восстанавливаются гораздо быстрее», — комментирует руководитель направления Туту Командировки сервиса поездок и путешествий Туту.ру Наталья Погиблева.
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