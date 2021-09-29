Статистика: длительность деловых поездок растет, глубина бронирования увеличивается. Как восстанавливается бизнес-тревел

Аналитики направления Туту Командировки сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучили, как восстанавливается сегмент деловых поездок в России (бизнес-тревел).

По данным экспертов, увеличилось число поездок длительностью от трёх дней, а также всё больше билетов теперь оформляется не впритык к дате вылета или отъезда, а с запасом. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки. И более чем в полтора раза выросла доля билетов, оформленных более чем за две недели. Средний чек по оформленным билетам для деловых поездок за год вырос на почти на 17% и составляет 8 728 рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Глубина бронирования и сроки поездок

Глубина бронирования билетов для деловых поездок остается низкой, но мы видим, что этой осенью сократилась доля тех, кто оформляет билеты за 0-3 дня до командировки. Осенью 2020 года за такой срок бронировалось почти 62% билетов, а сейчас — около 50%. То есть можно утверждать, что часть клиентов стали оформлять билеты с чуть большим запасом по времени. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки. И более чем в полтора раза выросла доля билетов, оформленных более чем за две недели. Это говорит о том, что компании почувствовали уверенность.

Как изменилась глубина бронирования билетов для командировок

За сколько дней до поездки оформляется билет Доля таких бронирований, осень-2020 Доля таких бронирований, осень-2021 0-3 дня 61,7% 50,3% 4-7 дней 21,5% 23,7% 8-14 дней 10,6% 15,1% Более 2 недель 6,2% 10,9%

Несмотря на позитивную тенденцию по увеличению глубины бронирования, пандемия все еще остается сдерживающим фактором для восстановления сегмента бизнес-тревел. Из-за высоких показателей заболеваемости в разных регионах до последнего момента остается высокий уровень неопределенности, в любой момент может заболеть один из участников деловой поездки, могут появиться новые ограничения в регионе. Поэтому сейчас очень востребована услуга предварительного бронирования авиабилетов, которую предлагает Туту.ру. Эта опция добавляет гибкости при планировании и упрощает процедуру согласования деловой поездки.

Как изменилась длительность командировок (при перелётах)

Длительность командировки Доля таких бронирований, осень-2020 Доля таких бронирований, осень-2021 0 дней 10,3% 9,6% 1 день 18,3% 12,1% 2 дня 21,4% 17,7% 3 дня 16,3% 20,1% 4 дня 11,2% 13% 5-10 дней 16% 21% Более 10 дней 6,5% 6,5%

Также можно отметить увеличение длительности командировок. По сравнению с прошлым годом клиенты Туту Командировок стали чаще оформлять билеты для деловых поездок, которые длятся от трех до десяти дней.

Доля деловых поездок «одним днем» у авиапутешественников сократилась с 10,3% до 9,6%, а у тех, кто ездит в командировки на поездах — с 24,5% до 18,1%.

Как изменилась длительность командировок (при поездке на поезде)

Длительность командировки Доля таких бронирований, осень-2020 Доля таких бронирований, осень-2021 0 дней 24,5% 18,1% 1 день 29,5% 24,2% 2 дня 15,8% 21,6% 3 дня 10% 14,1% 4 дня 10,8% 7% 5-10 дней 7,4% 10,5% Более 10 дней 2% 4,5%

Куда чаще всего отправляются в командировки

По данным Туту Командировок, больше всего деловых поездок в 2021 году совершается в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск.

Топ-10 направлений по России для деловых поездок в 2021 году

Город назначения Доля в бронированиях Москва 27,8% Санкт-Петербург 11,3% Екатеринбург 2,7% Нижний Новгород 2% Краснодар 1,9% Казань 1,9% Новосибирск 1,8% Тюмень 1,6% Сочи 1,6% Красноярск 1,6%

Прогноз по восстановлению рынка бизнес-тревел

По оценкам экспертов Туту Командировок, в целом бизнес-тревел сегмент еще не восстановился до уровня 2019 года. При позитивном сценарии, в котором не будет новых потрясений, полное восстановление произойдёт в течение трех лет, считают аналитики Туту.ру. При этом 15-20% мероприятий и встреч ушли в онлайн и, скорее всего, не вернутся, и это один из сдерживающих факторов, который мешает сегменту восстанавливаться.

Быстрее всего восстанавливаются компании, которые работают в онлайн-сегменте. «По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число бронирований билетов для деловых поездок через сервис «Туту Командировки» выросло на 60%. Причем бронирования авиабилетов в сегменте делового туризма восстанавливаются быстрее, чем бронирования ж/д билетов. В сегменте авиабилетов у нас рост на 85%, а в сегменте ж/д билетов — почти в полтора раза. Отметим, что у нас темпы восстановления превышают среднерыночные, так как «Туту Командировки» — это молодой сервис, и для нас естественен быстрый рост сейчас. Кроме того, наше преимущество в том, что мы полностью работаем онлайн. Сервисы, которые сосредоточены на развитии в онлайн-формате, восстанавливаются гораздо быстрее», — комментирует руководитель направления Туту Командировки сервиса поездок и путешествий Туту.ру Наталья Погиблева.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за август 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.