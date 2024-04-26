Статистика: почти половина россиян, желающих купить жилье в этом году, планируют взять ипотеку

«Авито Недвижимость» провела опрос 10 000 россиян, чтобы оценить их активность на рынке покупки жилья и изучить отношение к ипотеке. Аналитики выяснили, что каждый третий житель России планирует покупку жилой недвижимости в 2024 году, 45% из них собираются воспользоваться ипотекой. Треть желающих взять ипотеку рассчитывают на одну из льготных программ, где самой востребованной оказалась семейная ипотека.

По результатам опроса, почти треть жителей страны (32%) в возрасте от 18 лет планирует покупку недвижимости в этом году. Причем в Москве таких желающих 41%, в Санкт-Петербурге — 38%, в других городах-миллионниках — 35%. По мере уменьшения численности населения города сокращается доля тех, кто планирует приобрести жилые объекты.

Среди желающих купить недвижимость в этом году большинство планирует приобрести квартиру на вторичном рынке. Об этом заявил 41% опрошенных, в то время как за сегмент новостроек проголосовали 37% респондентов*. Однако в крупных городах приоритет отдают первичному фонду. В Москве за новостройки голосуют в 54% случаев против 39% у «вторички», в Санкт-Петербурге — 52% против 40%, в других миллионниках — 49% против 44%. Старый фонд более привлекателен для жителей городов с населением до 500 тысяч человек. Это связано с тем, что доля новостроек в таких городах чаще ниже, чем в мегаполисах, и на рынке превалирует вторичное жилье, которое нередко стоит дешевле.

Вторичная недвижимость популярнее всех других форматов жилья в Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Новостройками чаще интересуются в Северо-Западном ФО. Жители Южного и Северо-Кавказского ФО чаще других опрошенных выбирают отдельно стоящие объекты: дома и таунхаусы.

На вопрос о том, из каких источников планируется финансирование покупки жилья*, 45% россиян рассказали о желании воспользоваться ипотечным кредитом, 36% рассчитывают на собственные сбережения, 26% — планируют вложить средства от продажи предыдущей недвижимости, 16% — инвестируют материнский капитал.

Среди всех возрастных групп чаще других на ипотеку рассчитывают люди от 25 до 34 лет (53% от желающих покупать жилье), меньше — в возрасте от 65 лет (19%). Как правило, россияне более старшего возраста не привыкли брать кредиты и располагают достаточным объемом накоплений для покупки жилья без привлечения ипотеки. Среди всех локаций, попавших в исследование «Авито Недвижимости», чаще других планируют взять ипотеку жители Санкт-Петербурга (52%) и Приволжского федерального округа (48%).

В целом по России среди всех желающих взять ипотеку 30% планируют воспользоваться базовой ипотечной программой. Льготную ипотеку рассматривают 34% опрошенных (максимальная доля в 52% в Дальневосточном ФО, где действует одноименная ипотека). Из них 55% нацелены на семейную ипотеку. Здесь в лидерах также граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них 63% опрошенных хотят получить кредит именно по этой программе.

Ипотеку с господдержкой на новостройки желают оформить 23% от всех, кто рассчитывает на программы по льготным ставкам. Сельская ипотека интересует 13% опрошенных, дальневосточная — 5%, ИТ-ипотека — 2%.

В основном опрошенные россияне рассчитывают на ипотеку сроком от 20 до 30 лет (35% ответивших), чуть меньше (34%) планируют уложиться в период 10—19 лет, 23% хотят взять кредит на менее чем 10 лет, ещё 8% затрудняются с ответом. Оптимистичнее всего на свои планы смотрят жители Уральского ФО — здесь доля ипотечных кредитов сроком до десяти лет составляет 33%. Также велика ожидаемая доля коротких кредитов в Москве (31%).

Ипотека выступает одним из важнейших факторов поддержки рынка купли-продажи недвижимости. Многие люди понимают как работать с этим кредитом и не боятся пользоваться инструментом. Более того, мы видим, что среди желающих взять ипотеку треть рассчитывает на льготную ставку, доступную в первую очередь для финансирования покупки первичного жилья. Не исключено, что доля льготной ипотеки окажется даже выше — часть из тех, кто еще не определился с программой, поспешат оформить кредит до грядущих во втором полугодии изменений на рынке. Независимо от типа жилья при планировании покупки важно выбрать наиболее комфортные для заемщика условия кредита. Авито как площадка для поиска недвижимости предлагает бесплатную помощь в подборе и одобрении ипотеки. Пользователь заполняет единую анкету, которая отправляется во все выбранные банки. Часть из них предлагают скидку к ставке, если подавать заявку на платформе. После отправки заявки в течение нескольких часов приходит решение от банков, и что важно — оно будет финальным, — комментирует руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» Артур Ахметов.

Также исследователи спросили у тех, кто пока не планирует покупку недвижимости (68% от всех опрошенных), с чем связано такое решение. 54% из них ответили, что уже имеют квартиру или дом в собственности, 36% сообщили про недостаточное количество средств, а 12% заявили, что думают приобрести жилье позже. Чаще других последние два ответа звучали среди опрошенных в возрасте до 24 лет. На высокие ставки пожаловались 10% опрошенных, а на невозможность получения одобрения по ипотеке — 2% респондентов.