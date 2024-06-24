Статистика: россияне планируют потратить на летний отпуск в среднем около 67 тысяч рублей

Летом традиционно начинается сезон отпусков. Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, планируют ли они уходить в отпуск этим летом и сколько думают потратить на отдых. Большинство (68%) опрошенных россиян собираются уйти в отпуск этим летом, а в среднем респонденты рассчитывают потратить на летний отпуск 66 668 рублей на человека. Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

Большая часть опрошенных из тех, кто планируют взять отпуск летом, предполагают потратить на отдых до 60 000 рублей на одного человека. 36% россиян думают потратить до 40 000 рублей, 22% — от 40 000 до 60 000 рублей на человека. Каждый десятый готовится отдать за отпуск от 60 001 до 80 000 рублей (10%) и от 80 001 до 100 000 рублей (10%). Свыше 100 000 рублей на летний отпуск намереваются потратить 12% россиян, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Примечательно, что наибольшую сумму на летний отпуск планируют потратить работники автомобильного бизнеса — в среднем предполагаемые расходы на отдых у респондентов из этой сферы составили 93 489 рублей на человека.

ТОП-7 сфер деятельности, работники которых больше всего планируют потратить на летний отпуск

Место Сфера деятельности Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на отпуск (на человека), руб., июнь 2024 1 Автомобильный бизнес 93 489 2 Банки, инвестиции 85 853 3 Консалтинг, профессиональные услуги 81 413 4 IT, интернет, телеком 79 012 5 Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания 77 791 6 Фитнес, салоны красоты 77 428 7 Строительство, недвижимость 74 840

В среднем россияне начинают копить на отпуск за 5–6 месяцев, причем женщины копят дольше (6,1 месяца), чем мужчины (5,2 месяца), а работники в возрасте 55-64 лет — дольше (6,6 месяца), чем молодые россияне 18-24 лет (4,8 месяца).

Просмотры: 9