Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт

crimeapress_news



реклама в крыму
Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт
фото: pxhere.com

Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:05 26.11.2021

В четверг, 24 ноября, в Москве из-за снегопада было задержано и отменено около 20 рейсов. Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, как часто рейсы на самолёт задерживали или отменяли из-за непогоды.

Тридцать три процента опрошенных заявили, что их рейсы часто задерживали или отменяли из-за погодных условий. Большинство россиян не знает, что делать в таких ситуациях, на что они имеют право. Ещё 21% путешественников никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но готовы к такому повороту событий. Лишь 7% опытных туристов сразу требуют компенсацию за отменённый или задержанный рейс. Есть и такие путешественники, которые вообще не летают в самолётах, — 19 процентов от всех участников опроса, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru рассказывает, на что путешественники имеют право, если рейс на самолёт отменили или задержали.

  1. Туристы могут получить бесплатно напитки через 2 часа, горячее питание — через 4 часа, гостиницу и транспорт до неё — через 8 часов днём или через 6 часов ночью после планируемого отправления.
  2. Туристам должны возместить 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета.
  3. Туристы могут улететь другим рейсом без доплаты, также могут подождать отправления своего рейса, отказаться от перелёта и вернуть полную стоимость неиспользованной части билета, получит ваучер и потратить его на следующий перелёт.

Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.