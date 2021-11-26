Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт

В четверг, 24 ноября, в Москве из-за снегопада было задержано и отменено около 20 рейсов. Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, как часто рейсы на самолёт задерживали или отменяли из-за непогоды.

Тридцать три процента опрошенных заявили, что их рейсы часто задерживали или отменяли из-за погодных условий. Большинство россиян не знает, что делать в таких ситуациях, на что они имеют право. Ещё 21% путешественников никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но готовы к такому повороту событий. Лишь 7% опытных туристов сразу требуют компенсацию за отменённый или задержанный рейс. Есть и такие путешественники, которые вообще не летают в самолётах, — 19 процентов от всех участников опроса, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru рассказывает, на что путешественники имеют право, если рейс на самолёт отменили или задержали.

Туристы могут получить бесплатно напитки через 2 часа, горячее питание — через 4 часа, гостиницу и транспорт до неё — через 8 часов днём или через 6 часов ночью после планируемого отправления. Туристам должны возместить 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета. Туристы могут улететь другим рейсом без доплаты, также могут подождать отправления своего рейса, отказаться от перелёта и вернуть полную стоимость неиспользованной части билета, получит ваучер и потратить его на следующий перелёт.