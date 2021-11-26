Статистика: треть россиян не требует компенсацию за отменённый или задержанный рейс на самолёт

В четверг, 24 ноября, в Москве из-за снегопада было задержано и отменено около 20 рейсов. Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, как часто рейсы на самолёт задерживали или отменяли из-за непогоды.
Тридцать три процента опрошенных заявили, что их рейсы часто задерживали или отменяли из-за погодных условий. Большинство россиян не знает, что делать в таких ситуациях, на что они имеют право. Ещё 21% путешественников никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но готовы к такому повороту событий. Лишь 7% опытных туристов сразу требуют компенсацию за отменённый или задержанный рейс. Есть и такие путешественники, которые вообще не летают в самолётах, — 19 процентов от всех участников опроса, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru рассказывает, на что путешественники имеют право, если рейс на самолёт отменили или задержали.
- Туристы могут получить бесплатно напитки через 2 часа, горячее питание — через 4 часа, гостиницу и транспорт до неё — через 8 часов днём или через 6 часов ночью после планируемого отправления.
- Туристам должны возместить 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета.
- Туристы могут улететь другим рейсом без доплаты, также могут подождать отправления своего рейса, отказаться от перелёта и вернуть полную стоимость неиспользованной части билета, получит ваучер и потратить его на следующий перелёт.
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