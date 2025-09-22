Статистика: в Севастополе снизились цены на сахар, подсолнечное масло, овощи и фрукты

За прошедшую неделю в региональных торговых сетях снизились цены на сахар-песок, подсолнечное масло, молоко, яблоки, свежие огурцы и помидоры, а также стал доступнее «борщевой набор»: картофель, капуста, лук репчатый, морковь, свекла. Из-за повышения отпускной цены незначительно увеличилась стоимость охлажденного и мороженого мяса кур, яиц куриных, мороженой неразделанной рыбы.

По поручению губернатора Михаила Развожаева департамент сельского хозяйства и потребительского рынка ведет системную работу по контролю за ценообразованием на базовые продукты. Еженедельный мониторинг позволяет оперативно реагировать на рыночные колебания и обеспечивать доступность товаров первой необходимости для жителей города. В первую очередь — это продукты, входящие в перечень Меморандума, заключенного между Правительством Севастополя и крупнейшими региональными торговыми сетями, согласно которому добровольно установлена минимальная или нулевая торговая наценка (от 0% до 15%) на определенный перечень базовых социально значимых товаров. Это позволяет не допускать необоснованно роста цен на них.

С начала текущего года перечень социально значимых товаров, охваченных Меморандумом, был расширен с 23 до 46 позиций. В список вошли не только продукты питания, но и детское питание, подгузники, а также средства гигиены: мыло, туалетная бумага, средство дезинфекции. В 2025 году к соглашению присоединились новые участники — торговые сети «БУМ» и «Уютстрой». Всего на сегодняшний день в Меморандуме участвуют 10 торговых сетей, охватывающих 122 торговых объекта по всему городу. Среди них — «Яблоко», «Фреш», «Лидер», «ПУД», «Дикий Мед», «5М Гурман», «4М», «7М Без Цен» и другие.

На этой неделе контрольный выездной рейд прошёл в гипермаркете «Большое Яблоко» в ТРЦ «Муссон» — одном из первых участников Меморандума. Отмечаем, что полный перечень товаров по Меморандуму представлен в продаже, все они отмечены ярко-синими ценниками с воблерами. На «уголке покупателя» размещена вся информация — также в синем цвете, для удобства восприятия. Сеть «Яблоко» демонстрирует образцовое исполнение обязательств, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления потребительского рынка департамента Ксению Казанджиеву.

Директор гипермаркета Светлана Спрыгина добавила, что спрос на товары по Меморандуму остается высоким, а сама сеть по собственной инициативе устанавливает на большинство таких товаров наценку всего от 0% до 5%, то есть ниже согласованного лимита в 15%.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка продолжит еженедельный мониторинг, рейды и работу с торговыми сетями. В планах — дальнейшее расширение перечня товаров и привлечение новых участников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя