Статистика: в среднем россияне получали последнее повышение или прибавку к зарплате около 1,5 лет назад

Эксперты Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как давно они получали свое последнее повышение по службе или прибавку к зарплате. Опрос показал, что карьерный рост или повышение зарплаты происходили у опрошенных в последний раз в среднем около 1,5 года назад.

22% респондентов отметили, что они продвинулись по карьерной лестнице или получили повышение зарплаты менее полугода назад, а 26% заявили, что это случилось в течение последнего года. 17% россиян последний раз получали повышение 1–2 года назад, 6% — 3–4 года назад и столько же — более 5 лет назад. 4–5 лет назад свою последнюю прибавку к зарплате или повышение получили 2% опрошенных. В среднем наиболее недавние прибавки к зарплате или повышение в должности получали специалисты из IT и телекома (около 1,26 года назад), производства и сырья, а также представители индустрии фитнеса и салонов красоты (около 1,33 года и 1,35 года назад соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

ТОП-5 сфер деятельности, где недавно повышали сотрудников или давали прибавку к зарплате

Сфера деятельности Среднее количество лет, прошедших со времени последнего повышения/прибавки к зарплате IT, интернет, телеком 1,26 Производство, сырьё 1,33 Фитнес, салоны красоты 1,35 Транспорт, логистика, доставка 1,41 Автомобильный бизнес 1,42

41% работающих россиян отметили, что полностью или скорее довольны своим доходом. Среди них в среднем больше молодежи 18-24 лет (52%) и 24-34 лет (45%), а также жителей Москвы (48%) и городов-миллионников (47%).

При этом россияне, которые хотели бы повысить свой уровень зарплаты, чаще всего готовы пройти обучение или курсы повышения квалификации, чтобы зарабатывать больше (33%) — этот ответ наиболее характерен для специалистов среднего звена (36%). Также опрошенные сообщали, что ради повышения зарплаты готовы взять на себя дополнительные задачи и обязанности (24%) — этот вариант отмечали отмечали заместители директоров (36%), руководители отделов (35%) и старшие специалисты (31%). Третий по популярности вариант — сменить должность или отдел внутри компании ради карьерного роста. На это готовы 23% россиян — чаще других такой вариант отмечали старшие специалисты (34%), руководители отделов (28%) и специалисты среднего звена (25%).

Для повышения своего дохода опрошенные также отмечали возможность взять сверхурочную работу (19%), переехать в другой город или страну ради карьеры (17%), придумать способ, который поможет повысить доход или снизить расходы компании (15%), взять больше ответственности и самостоятельно реализовать крупный проект (10%) и выполнять больше менеджерских функций по коммуникации в команде и обучению новых сотрудников (9%).

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