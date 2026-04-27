Статья 322 ГК РФ не препятствует возложению на продавца и его экономических партнеров солидарной обязанности по возврату причитающегося покупателю из расторгнутого по его требованию договора﻿

Статья 322 ГК РФ признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она не препятствует возложению на продавца и его экономических партнеров — контрагентов покупателя солидарной обязанности (ответственности) по возврату причитающегося покупателю из расторгнутого по его требованию договора (в том числе договора о предоставлении независимой гарантии), заключенного с этими контрагентами и обусловливавшего предоставление покупателю скидки или иного преимущества по договору розничной купли-продажи транспортного средства, при условии, в частности, что такие договоры заключались с покупателем по инициативе и (или) при посредничестве (содействии) продавца и выбор контрагентов либо их подбор для последующего выбора покупателем осуществлены тем же продавцом (при обстоятельствах, ограничивающих надлежащую информированность и (или) свободу выбора покупателя).

Конституционным Судом отмечено также следующее: когда покупатель является потребителем и слабой стороной в отношениях с продавцом, возложение на последнего солидарной обязанности (ответственности) по требованиям к третьим лицам — контрагентам покупателя, вступление в правоотношения с которыми имело место для покупателя по инициативе и при посредничестве продавца, если такие третьи лица не исполнили обязательства перед покупателем, может рассматриваться как дополнительная и эффективная мера защиты прав покупателя, а равно как инструмент стимулирования продавца к внимательному и ответственному поиску контрагентов для покупателя.

Договор купли-продажи транспортного средства нередко порождает ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных обязательств, в связи с чем могут считаться связанными договорами заключенные с покупателем договор купли-продажи автомобиля и договор о предоставлении независимой гарантии. Хотя связанность договоров сама по себе не является основанием для возложения солидарной обязанности (ответственности) на контрагентов по этим договорам, но в целях защиты прав потребителей она может рассматриваться в некоторых случаях в качестве основания для возложения на контрагентов потребителя по таким связанным договорам солидарного долга (ответственности).

Модель солидарной ответственности продавца в подобных ситуациях позволяет как реализовать право покупателя на возврат платы за услуги, от которых он отказался, так и учесть интересы продавца, который не лишен возможности в регрессном порядке возвратить от третьего лица уплаченные покупателю средства. Сама возможность применения солидарной ответственности в подобных ситуациях лишала бы продавцов экономического стимула применять недобросовестные практики (заключать взаимосвязанные договоры без обеспечения покупателю свободы выбора и надлежащей информации).

