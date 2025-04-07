Сто лет! В Ялте отметили вековой юбилей ветерана Великой Отечественной войны и МВД Марии Катаевой

По случаю знакового юбилея Константин Шимановский вручил ветерану ценный подарок Ялтинского городского совета.
Уважаемая Мария Дмитриевна, Ваш жизненный путь – пример верности Отчизне, стойкости, самоотверженного труда и невероятной силы духа. Низкий поклон Вам за личный вклад в Великую Победу. От всего депутатского корпуса Ялтинского городского совета желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и хорошего настроения, — отметил Глава муниципалитета.
От всей души желаю крепкого-крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, пусть дарят любовь и заботу! С юбилеем, — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.
В ходе мероприятия Марии Катаевой вручена медаль имени Фитина – награда за патриотизм, учреждённая в честь генерал-лейтенанта Павла Михайловича, возглавлявшего внешнюю разведку СССР в годы Великой Отечественной войны.
Образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» (руководитель Татьяна Юдина, балетмейстер Анна Воронкова), народный хор «Червона калина» (руководитель Анатолий Двойнос) и вокальный ансамбль «Русские праздники» (руководитель Ирина Михайлова) Ялтинской централизованной клубной системы подготовили творческие номера к мероприятию.
Мария Дмитриевна Катаева родилась 7 апреля 1925 года в Алтайском крае. В 6 лет она вместе с родителями переехала в Новосибирск. Здесь она закончила 7 классов общеобразовательной школы. В 1940 году Мария Дмитриевна поступила в авиационный техникум. Через год началась война, и студентов отправили работать на авиационный завод им. В.П. Чкалова города Новосибирска. С февраля 1944 по апрель 1955 Мария Дмитриевна проходила военную службу в УНКГБ на сержантских и офицерских должностях. В 1947 году ее откомандировали в город Свердловск, где она продолжила свою работу в должности военного цензора. Именно в Свердловске ветеран познакомилась со своим супругом. А в 1983 году они переехали на постоянное место жительства в Ялту. Мария Дмитриевна счастливая мама, бабушка и прабабушка. Заслуженная жительница Ялты награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
источник: Ялтинский городской совет
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