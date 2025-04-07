Сто лет! В Ялте отметили вековой юбилей ветерана Великой Отечественной войны и МВД Марии Катаевой

По случаю знакового юбилея Константин Шимановский вручил ветерану ценный подарок Ялтинского городского совета.

Уважаемая Мария Дмитриевна, Ваш жизненный путь – пример верности Отчизне, стойкости, самоотверженного труда и невероятной силы духа. Низкий поклон Вам за личный вклад в Великую Победу. От всего депутатского корпуса Ялтинского городского совета желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и хорошего настроения, — отметил Глава муниципалитета.

От всей души желаю крепкого-крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, пусть дарят любовь и заботу! С юбилеем, — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.