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Столкновение двух грузовиков парализовало движение по трассе «Таврида»

Столкновение двух грузовиков парализовало движение по трассе «Таврида»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 11.02.2022

Сегодня днем на трассе «Таврида», в районе Белогорска произошло ДТП, ставшее причиной двухчасового затора на главной транспортной артерии Крыма. Как сообщили в ГИБДД, по направлению в симферополь столкнулись два грузовика. Водитель одного из них госпитализирован.

В 16:20 на автодороге «Таврида» (164-й км) водитель автомобиля «Scania», не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Scania», — сообщили в ГИБДД.

Столкновение двух грузовиков парализовало движение по трассе «Таврида»

В «Упрдор «Тамань» уточнили, что на время устранения последствий аварии был организован объезд через город Белогорск на 158-м километре. По направлению в Керчь движение осуществлялось в штатном режиме.

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Столкновение двух грузовиков парализовало движение по трассе «Таврида»

Фото: А.Курило, А.Печерский, ВК, Автопартнер Крым.

 


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