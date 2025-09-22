«Страна без креаторов проиграет»: в России открыли школу цифрового искусства для детей

Российский рынок дополнительного образования открыл для себя новое направление, которого до сих пор не существовало ни в Европе, ни в Азии — школа цифровых искусств RENDERIA. Эксперты называют её новым направлением на рынке детского образования, ведь это не просто IT-курсы, а принципиально новый формат — обучение цифровому искусству офлайн для детей от 8 до 15 лет.

Если раньше кружки для школьников ограничивались робототехникой и программированием, то RENDERIA впервые делает ставку на digital art для детей: графический дизайн, 3D-анимацию, VR и AR-технологии, иллюстрацию и комиксы, motion design, создание метавселенных и работу с нейросетями.

На первых бесплатных демо-уроках запись закрыли за 1 день, а родительский Telegram-чат превысил 1000 участников — спрос оказался выше прогнозов. За 3 месяца проект открылся в 50 городах и 4 странах.

По данным hh.ru, дефицит дизайнеров и креаторов в России превышает 150 000 специалистов.

Согласно Всемирному экономическому форуму, креативность входит в топ-3 навыков будущего, определяющих успех экономики к 2035 году.

Аналитики McKinsey фиксируют: креативная индустрия растёт на 14% в год по всему миру.

Страна, в которой нет креаторов, проиграет глобальную конкуренцию. RENDERIA формирует новое поколение специалистов, которые будут создавать визуальные коммуникации, оживлять цифровые продукты, проектировать архитектуру городов, интерьеры и бренды будущего, — говорит основатель проекта Ольга Апалькова.

Программы для детей пишут специалисты мирового уровня из Disney и Marvel, дизайнеры крупнейших рекламных агентств и уже с 8 лет ребёнок сможет создавать собственные фильмы, трейлеры, мультфильмы и клипы, работать с нейросетями, разрабатывать 3D-модели и анимацию, проектировать VR и AR-миры, делать WOW-презентации и интернет-магазины.

То, что раньше требовало лет практики и дорогого оборудования, теперь доступно детям в игровой форме — благодаря ИИ и современным образовательным методикам.

Опросы показали, что родители выбирают RENDERIA из-за понимания какие digital-профессии будут востребованы через 10–15 лет. А к 15 годам ребенок будет иметь высокий уровень профессионализма, который можно монетизировать и портфолио с более 30 цифровых проектов.

Проект создан командой KIBERone — международной кибершколы, которую ЮНЕСКО признал лучшим образовательным проектом мира в сфере цифрового образования для детей. В отличие от IT-школ, где упор делается на создание IT-проектов с помощью кода и ии, RENDERIA развивает креативность, эстетику и упаковку цифровых продуктов — от motion design до VR-проектов.

Это новый высокий стандарт арт-образования: где творчество становится профессией, а креатив — стратегическим ресурсом страны.

Подробнее: renderia.ru

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 2 113