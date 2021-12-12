Стратегический самолет-разведчик США RC-135, совершая полет над Украиной, приблизился к Крыму

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 Rivet Joint впервые совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юго-востоке и юге страны, следует из данных авиаресурсов.

В частности, мониторинговый ресурс PlaneRadar отмечает, что американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. В течение более чем четырех часов американский разведчик курсировал по маршруту, начиная от Харьковской и Днепропетровской областей на юго-востоке и далее Запорожской, Херсонской и Николаевской областей на юге к северу от Крыма вплоть до Одесской области.

Всего самолет находился воздушном пространстве Украины более шести часов. Ранее полеты такого самолета над страной не фиксировались. В операциях на Украине использовались лишь стратегические беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые, в частности, вели воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Скриншоты: PlaneRadar.

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