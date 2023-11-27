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Строитель из Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве случайного знакомого
Фото: Следком

Строитель из Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве случайного знакомого

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 20:41 27.11.2023

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего рабочего из Севастополя, обвиняемого в совершении убийства 45-летнего прохожего (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Ранним утром 20 сентября близ торгового центра на территории парка «Каменный цветок» в Гагаринском районе было обнаружено тело мужчины средних лет с признаками насильственной смерти. Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр территории, изъяты вещественные доказательства. Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска личность злоумышленника была установлена, он был оперативно задержан, — раскрыли подробности в Следкоме.

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что двое нетрезвых работников строительных объектов познакомились в парке, между ними завязался бытовой конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина сначала избил неприятеля, а затем нанес ему несколько ножевых ранений в шею, грудь и плечо. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал полностью. По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

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С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

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