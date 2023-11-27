Строитель из Севастополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве случайного знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего рабочего из Севастополя, обвиняемого в совершении убийства 45-летнего прохожего (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Ранним утром 20 сентября близ торгового центра на территории парка «Каменный цветок» в Гагаринском районе было обнаружено тело мужчины средних лет с признаками насильственной смерти. Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр территории, изъяты вещественные доказательства. Во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска личность злоумышленника была установлена, он был оперативно задержан, — раскрыли подробности в Следкоме.

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что двое нетрезвых работников строительных объектов познакомились в парке, между ними завязался бытовой конфликт, в ходе которого 31-летний мужчина сначала избил неприятеля, а затем нанес ему несколько ножевых ранений в шею, грудь и плечо. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал полностью. По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время.

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.