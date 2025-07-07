Строители и банковские работники — кто в Севастополе хорошо зарабатывает

В рейтинг вошли 100 городов РФ с наибольшей численностью жителей и рабочих мест, а также столицы регионов. В этом списке Севастополь и Симферополь заняли соответственно 26-е и 39-е место.

Согласно проведенным исследованиям, отраслью с наивысшей зарплатой для Севастополя является строительство, где средняя зарплата составляет 127 тысяч рублей.

В Симферополе самой прибыльной по итогам первого квартала года показала себя отрасль «Банки и финансовые услуги», средняя заработная плата здесь – 114 тысяч рублей.

Последние строчки в рейтинге достались Элисте (54 тыс. рублей) и Владикавказу (57 тыс. рублей). А первые Южно-Сахалинску (445 тыс. рублей) и Москве (243 тыс. рублей).