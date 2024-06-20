Строительная готовность Белогорского экотехнопарка мощностью 500 тыс тонн/год — 45%

Строительная готовность Белогорского экотехнопарка мощностью 500 тыс тонн/год составляет 45%. Стоимость объекта составляет порядка 4,3 млрд рублей. Реализация современного комплекса ведется в рамках нацпроекта «Экология».
На сегодняшний день осуществляется бетонирование колонн мусоросортировочного комплекса и монтаж металлоконструкций, также производится устройство бетонной подготовки плит под оборудование. Завершить строительство планируется к концу 2024 года.
Напомним, на территории Республики Крым в рамках нацпроекта «Экология» будут построены еще два экотехнопарка – в Сакском и Ленинском районах. Данные объекты создаются с целью уменьшения объемов захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории республики.
источник: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма