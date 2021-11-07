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Строительство ФАПа в селе Солнечном, под Феодосией ведется в соответствии с графиком
Фото: администрация Феодосия

Строительство ФАПа в селе Солнечном, под Феодосией ведется в соответствии с графиком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:43 07.11.2021

В селе Солнечном, под Феодосией продолжаются строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).

Строителями уже выполнена установка ФАПа. В момент посещения площадки, несмотря на воскресный день, на объекте трудились 6 человек. Проводились работы по подготовке отмостки, велся монтаж внутренней системы водоснабжения, работали электромонтажники. Также возле здания была установлена парковка для детских колясок, — рассказали в администрации Феодосии.

Работы выполняет бригада ООО «Зеленодольская строительная компания».

Этот объект является социально значимым и важным для жителей села Солнечное, которые после его введения в эксплуатацию смогут получать качественные медицинские услуги рядом со своим домом, — отметила ИО главы администрации Феодосии Светлана Дорош.

Уже завтра на объекте будут трудиться 11 человек, планируют завершить электромонтажные работы и установку датчиков охранной и пожарной сигнализации, 9 ноября строители приступят к бетонированию подъездных путей, затем будет произведена установка ограждения.

Строительство ФАПа в селе Солнечном, под Феодосией ведется в соответствии с графиком

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