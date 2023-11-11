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Строительство индивидуальных домов: преимущества и недостатки популярных материалов, выбор компании
фото: pikist.com

Строительство индивидуальных домов: преимущества и недостатки популярных материалов, выбор компании

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:09 11.11.2023

Строительство индивидуальных домов, по оценкам специалистов, в последние пару лет весьма активизировалось. И это неудивительно: частное домовладение зачастую обходится дешевле, чем покупка квартиры. По многим причинам. От того, что можно подбирать материалы для реализации проекта по собственному усмотрению и понимаю соотношения «цена-качество», и до того, что можно сэкономить на весьма неожиданных моментах, которых и ждать нечего при покупке стандартных квартир. Так, к примеру, строительство в Новосибирске, может вылиться в меньшие деньги в холодный период года, потому как цена на стройматериалы, как правило, ниже.

Ну и, конечно, индивидуальные дома — это ещё и планировка «под себя», реализация личных предпочтений в архитектурном решении и внутреннем дизайне, и т.д.

Так что, как говорят большинство владельцев частных территорий, преимуществ у такой собственности, разумеется, в разы больше, чем у владения «четырьмя стенами» в общем бетонном «скворечнике».

Так что же нужно знать о современном строительстве индивидуальных домов? Отметим несколько моментов:

Материалы для строительства

Среди материалов наиболее востребованных на данный момент в сфере индивидуального строительства значатся: газобетона, пеноблоков, бруса, кирпича, керамических блоков.

Разумеется, каждый из перечисленных материалов для строительства домов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от различных факторов, включая бюджет, климатические условия, личные предпочтения и требования к энергоэффективности. Рассмотрим краткое описание каждого из материалов:

  1. Газобетон:
    • Преимущества:
      • Легкий и прочный материал.
      • Хорошая теплоизоляция.
      • Экологически чистый.
      • Устойчив к влаге.
    • Недостатки:
      • Необходимость в дополнительных отделочных работах.
      • Возможно требует усиленных фундаментов.
  2. Пеноблоки:
    • Преимущества:
      • Легкий вес и прочность.
      • Хорошая теплоизоляция.
      • Экологически безопасный.
      • Легко обрабатывается.
    • Недостатки:
      • Требует дополнительной отделки.
      • Может иметь ограниченные декоративные возможности.
  3. Брус:
    • Преимущества:
      • Естественная красота и теплота дерева.
      • Быстрое строительство.
      • Хорошая теплоизоляция при правильной обработке.
    • Недостатки:
      • Подвержен воздействию влаги и насекомых.
      • Требует регулярного обслуживания.
  4. Кирпич:
    • Преимущества:
      • Высокая прочность и долговечность.
      • Хорошая теплоаккумуляция.
      • Минимальные требования к уходу.
    • Недостатки:
      • Тяжелый материал, требует крепких фундаментов.
      • Теплоизоляция может потребовать дополнительных усилий.
  5. Керамические блоки:
    • Преимущества:
      • Хорошая теплоизоляция.
      • Прочность и долговечность.
      • Низкая влагопоглощаемость.
    • Недостатки:
      • Требуется более сложная технология строительства.
      • Более высокая стоимость по сравнению с некоторыми другими материалами.

Выбор материала зависит от конкретных предпочтений, бюджета, климата в регионе, где будет строиться дом, и других факторов. Важно также учесть стоимость материалов, стоимость строительства, экологические аспекты, а также энергоэффективность и теплоизоляцию. Желательно проконсультироваться с профессионалами в области строительства для получения более точной информации и рекомендаций, соответствующих вашим конкретным условиям.

Строительство домов «под ключ» — это..?

«Под ключ» (или «под ключом») в контексте строительства обозначает, что строительная компания берет на себя все этапы процесса строительства, начиная от проектирования и заканчивая завершением строительства, так что заказчик получает готовый объект, готовый к проживанию. Это включает в себя весь комплекс работ от разработки дизайна до установки оборудования и систем внутри дома.

Обычно, услуги «под ключ» подразумевают следующие этапы:

  • проектирование: разработка проекта дома с учетом требований и пожеланий заказчика.
  • подготовка участка: что может включать в себя выравнивание поверхности, проведение коммуникаций и т.д.
  • строительство: все работы по возведению фундамента, стен, крыши, внутренней отделке и установке систем (отопление, водоснабжение, электрика и т.д.).
  • отделка: внутренняя и внешняя в соответствии с пожеланиями заказчика.
  • инженерные системы: установка систем отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и других инженерных коммуникаций.
  • ландшафтный дизайн (при необходимости): создание благоустроенной территории вокруг дома.
  • приемка-сдача: после завершения строительства компания обычно проводит приемку с заказчиком, чтобы удостовериться, что все работы выполнены в соответствии с договором и удовлетворяют требованиям.

Одним из главных преимуществ «под ключ» является удобство для заказчика, который получает готовый дом без необходимости участвовать в каждом этапе строительства. Однако, важно внимательно изучить договор и уточнить все детали, чтобы избежать недоразумений и неудач.

  • проектирование: обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от сложности проекта и времени, затраченного на утверждение планов заказчиком.
  • подготовка участка: от нескольких недель до месяцев, в зависимости от начального состояния участка и необходимости проведения дополнительных работ.
  • строительство: срок может варьироваться от нескольких месяцев до года и более в зависимости от размера и сложности дома. Возможны задержки из-за погодных условий, отсутствия строительных материалов и других факторов.
  • отделка: зависит от уровня отделки и размеров дома. Обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
  • инженерные системы: время установки инженерных систем также зависит от сложности и размера дома. Может занять несколько недель.

Уточнение сроков лучше всего провести в сотрудничестве со строительной компанией, которая будет вести проект. Они могут предоставить более точные сроки в соответствии с конкретными условиями проекта. Также важно учесть, что в процессе строительства могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, влияющие на сроки, поэтому рекомендуется предусмотреть некоторый запас времени в графике.

Что нам стоит дом построить…

На какие вопросы стоит для себя ответить прежде чем начинать строительство индивидуального дома? И как, кстати, выбрать строительную компанию для сотрудничества?

Перед тем как начать строительство индивидуального дома, важно внимательно продумать множество аспектов, чтобы обеспечить успешное и комфортное завершение проекта. Вот несколько вопросов, на которые стоит ответить:

  1. Бюджет:
    • какой у вас бюджет на строительство?
    • есть ли дополнительные расходы, которые могут возникнуть?
  2. Цели и потребности:
    • какие функциональные требования к дому у вас есть?
    • сколько комнат, ванных комнат, где должны располагаться?
  3. Участок и местоположение:
    • в каком районе вы хотите строить?
    • есть ли особые требования к участку (форма, размер, рельеф)?
  4. Тип дома и материалы:
    • какой тип дома вам подходит (одноэтажный, двухэтажный и т.д.)?
    • какие строительные материалы предпочтительны для вас?
  5. Энергоэффективность:
    • желаете ли вы, чтобы ваш дом был энергоэффективным?
    • какие методы энергосбережения вы хотели бы использовать?
  6. Сроки:
    • когда вы планируете завершить строительство?
    • есть ли какие-то временные ограничения?
  7. Стиль и дизайн:
    • какой стиль дизайна вам нравится?
    • есть ли у вас конкретные пожелания по дизайну?
  8. Выбор строительной компании:
    • какой опыт у строительной компании в строительстве индивидуальных домов?
    • есть ли отзывы и рекомендации от предыдущих клиентов?
    • что включено в услуги «под ключ»?
  9. Лицензии и страховка:
    • обладает ли компания соответствующими лицензиями и сертификатами?
    • есть ли у них страховка от ответственности?
  10. Договор и Гарантии:
    • какие условия указаны в договоре?
    • какие гарантии предоставляются на строительные работы и материалы?

И! Выбор строительной компании — важный шаг. Рекомендуется провести тщательный отбор, сравнить предложения, почитать отзывы и, возможно, пообщаться с предыдущими клиентами компании. Важно также ясно обсудить все детали и требования с потенциальной строительной компанией до подписания договора.

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