Строительство индивидуальных домов: преимущества и недостатки популярных материалов, выбор компании

Строительство индивидуальных домов, по оценкам специалистов, в последние пару лет весьма активизировалось. И это неудивительно: частное домовладение зачастую обходится дешевле, чем покупка квартиры. По многим причинам. От того, что можно подбирать материалы для реализации проекта по собственному усмотрению и понимаю соотношения «цена-качество», и до того, что можно сэкономить на весьма неожиданных моментах, которых и ждать нечего при покупке стандартных квартир. Так, к примеру, строительство в Новосибирске, может вылиться в меньшие деньги в холодный период года, потому как цена на стройматериалы, как правило, ниже.

Ну и, конечно, индивидуальные дома — это ещё и планировка «под себя», реализация личных предпочтений в архитектурном решении и внутреннем дизайне, и т.д.

Так что, как говорят большинство владельцев частных территорий, преимуществ у такой собственности, разумеется, в разы больше, чем у владения «четырьмя стенами» в общем бетонном «скворечнике».

Так что же нужно знать о современном строительстве индивидуальных домов? Отметим несколько моментов:

Материалы для строительства

Среди материалов наиболее востребованных на данный момент в сфере индивидуального строительства значатся: газобетона, пеноблоков, бруса, кирпича, керамических блоков.

Разумеется, каждый из перечисленных материалов для строительства домов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от различных факторов, включая бюджет, климатические условия, личные предпочтения и требования к энергоэффективности. Рассмотрим краткое описание каждого из материалов: