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Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:13 12.08.2021

В севастопольском селе Дальнем продолжается строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 120 куб.м/сутки. Ход работ проверил первый заместитель директора Департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод представляет собой блочно-модульное здание с установленным в нем технологическим оборудованием. Сейчас идёт монтаж основных блоков оборудования, выполнено 90%. Само технологическое решение подразумевает три основных вида очистки: грубая механическая, биологическая и обеззараживание стоков за счет бактерицидных ламп. Срок сдачи – конец текущего года, – рассказал Игорь Ахмедов.

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Он также отметил, что главная задача станции — сохранение генетических ресурсов растений, необходимых для селекции. В Дальнем находится Крымская помологическая станция, занимающаяся изучением сортов плодовых и ягодных растений.

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Работы по строительству канализационных очистных сооружений выполняются подрядной организацией «ЭКОС». Цена контракта – 82,9 млн рублей.

Для нашей компании это стандартный объект, мы занимаемся строительством очистных сооружений с 1990 года – полностью, от проектирования до монтажа. У нас имеются свои разработки, получены патенты по очистке: ершовые и дисковые фильтры, применение ламинарных биореакторов. На объекте представлены семь степеней очистки, позволяющих исключить загрязнение окружающей среды неочищенными водами и обеспечивающих очистку стоков до норм, предъявляемых при сбросе в водоёмы, – сказал главный инженер компании-подрядчика Александр Зименс.

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Напомним, в Севастополе также ведётся реконструкция канализационных очистных сооружений в Орловке.

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Строительство канализационных очистных сооружений в севастопольском селе Дальнем выполнено на 50%

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