Строительство канализационно-очистных сооружений в посёлке Кацивели намерены завершить до конца 2023 года

Строительство канализационно-очистных сооружений с глубоководным выпуском в море началось в курортном поселке Кацивели на Южном берегу Крыма, работы намерены выполнить до конца следующего года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минстроя республики.

Выполняются работы подготовительного этапа, демонтаж валунов, подготовка и ограждение строительной площадки. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2023 года, — отмечает ТАСС .

Он уточнил, что мощность канализационно-очистных сооружений с глубоководным выпуском в море длиной 400 м составит 2,5 тыс. куб. м в сутки. «Базовая технология очистки — механическая очистка, глубокая биологическая очистка по классической технологии, обеззараживание ультрафиолетовым излучением. Оборудование устанавливается компактно в единое двухэтажное здание размерами 48 на 24 м с монолитным железобетонным каркасом и заполнением стен газобетонными блоками, наружной отделкой вентилируемыми фасадами», — уточнил собеседник агентства.

В Крыму долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах. Средства на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в шести городах Крыма, популярных у туристов, заложены в программу развития Крымского полуострова.

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