Строительство музея на мысе Хрустальный в Севастополе. Ветеранам рассказали, что должно получиться

В преддверии Дня защитника Отечества Губернатор Севастополя провел встречу с ветеранским сообществом города, в ходе которой присутствующие обсудили вопрос строительства на мысе Хрустальном музея героической обороны Севастополя 1941– 1942 годов.

В последнее время активно обсуждается проект культурного кластера на мысе Хрустальном, который строится по поручению Президента. Проведена встреча с общественностью, в ходе которой высказано мнение, что в проекте кластера должен быть музей. Необходимо обязательно увековечить имена героев, которые обороняли и освобождали Севастополь. Хочу вас заверить – в рамках проекта эта идея обязательно будет реализована. Это должен быть не только музей, но и пантеон славы. От этого проекта никто не отказался, деньги на него будут выделены в рамках фонда «Культурное наследие», – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По словам губернатора, исторические объекты, найденные в ходе археологических раскопок, будут сохранены.

Также Михаил Развожаев заявил, что фонд «Культурное наследие» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции музея героической обороны Севастополя, а все проектные решения обязательно будут обсуждаться с ветеранами:

Сейчас формируется экспертное жюри. Предполагается, что в его состав войдет и командующий Черноморским Флотом. Когда появятся заявки, мы обязательно представим проект ветеранскому сообществу.

Напомним, по просьбе ветеранской общественности города-героя в Севастополе мысе Хрустальном будет построен музей героической обороны Севастополя. В августе 2017 года эту инициативу поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в город-герой.