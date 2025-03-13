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Строительство новых водохранилищ в Крыму позволит снизить риск вододефицита в засушливые годы
источник фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Строительство новых водохранилищ в Крыму позволит снизить риск вододефицита в засушливые годы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:36 13.03.2025

Председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма. В ходе встречи обсуждались планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ, которые позволят снизить риск вододефицита в юго-западной части полуострова в засушливые годы.

Водохранилища естественного стока будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный.

Председатель Правительства совместно с коллегами и экспертами рассмотрел плановые решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты, а также для водоснабжения близлежащих населенных пунктов.

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Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы водоснабжения городов Феодосия, Судак, Керчь и населенных пунктов Ленинского района.

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым  Владислав Масляник, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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