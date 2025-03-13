Строительство новых водохранилищ в Крыму позволит снизить риск вододефицита в засушливые годы

Водохранилища естественного стока будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный.

Председатель Правительства совместно с коллегами и экспертами рассмотрел плановые решения по использованию воды из проектируемых водохранилищ для нужд Большой Ялты и Большой Алушты, а также для водоснабжения близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы водоснабжения городов Феодосия, Судак, Керчь и населенных пунктов Ленинского района.

В совещании приняли участие Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым