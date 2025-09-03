Строительство очистных сооружений «Утёс» в Малом Маяке выходит на финишную прямую

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел инспекцию хода реконструкции очистных сооружений «Утес» в селе Малом Маяке, входящем в состав городского округа Алушта. На сегодняшний день объект готов на 91%.

В полном объеме поставлено технологическое оборудование, — отметил Юрий Гоцанюк.

По его словам, основные здания и инженерные узлы, включая механическую очистку, приемную камеру и дополнительные насосные станции, полностью завершены.

Также он сообщил, что завершена прокладка напорных и самотечных коллекторов, выполнены работы по электро- и водоснабжению внутри площадки. «Ведется монтаж пожарных резервуаров и благоустройство территории, — уточнил Председатель Совета министров.

Особое внимание уделено технологической отладке.

Подрядчик завершил апробацию оборудования на «чистой воде» и приступил к пуско-наладочным работам на реальных стоках, — сказал Юрий Гоцанюк.

Однако он также отметил, что подрядной организации необходимо активизировать работы на отдельных участках, таких как строительство здания контрольно-пропускного пункта, работы по ливневой канализации и теплоснабжению.

Реализация проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений осуществляется в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» и находится под особым контролем Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым